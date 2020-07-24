En başarılı CHP'li başkanlar anketinde İmamoğlu ve Yavaş ilk 3'te bile değil
En başarılı CHP'li belediye başkanları anketinde çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş araştırmada ilk 3'e giremedi.
ORC Araştırma Şirketi'nin Yerel Yönetimler Performans Araştırma anketi sonuçlandı. Ankette CHP'li başkanlar arasında en başarılı belediye sonuçlarına yer verildi.
İlk sırada sürpriz isim
En başarılı CHP'li belediye başkanları araştırmasında ilk sırada sürptriz bir isim Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek yer aldı. Ankette Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ilk 3'te kendine yer bulamadı.
Son iki aylık performans
Belediye Başkanlarının kendi seçmen grubunda değerlendirildiği araştırmada katılımcılara "Son 2 ayı değerlendirdiğinizde şehrinizin büyükşehir belediye başkanı'nı başarılı buluyor musunuz?" sorusu yöneltildi.
Sürpriz isim zirvede
Çıkan sonuçlara göre Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek yüzde 61,4 oranıyla ile birinci sırada yer aldı.