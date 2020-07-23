Hüseyin Çimşir'le yollarını ayırdıktan sonra teknik direktör arayışlarını hızlandıran Trabzonspor'da Mircea Lucescu sesleri yükselmeye başladı.

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Art arda alınan başarısız sonuçlardan sonra şampiyonluğu Başakşehir'e kaptıran Karadeniz ekibinde teknik direktör Hüseyin Çimşir'le yollar ayrılmıştı.

Avcı ve Şota adaylar arasında

Fanatik'in haberine göre; yeni sezon için hoca arayışına giren Bordo-Mavili yönetim kriterleri belirledi. Başkan Ahmet Ağaoğlu ve kurmayları, ligi bilen ve camiayı yakından tanıyan bir isme takımı emanet etmek istiyor. Bu doğrultuda ön plana Abdullah Avcı ile Şota Arveladze çıkarken, gündeme yeni bir isim girdi: Mircea Lucescu.

Lucescu ismi öne çıktı

2001-2002'de Galatasaray'ı, 2002-2003'te de Beşiktaş'ı ligde şampiyonluğa ulaştıran ve son olarak A Milli Takımımız'ı çalıştıran Rumen hoca için yönetimde fikir birliğine varıldı. Hem ülkemizi yakından tanıması hem de tecrübeleriyle gençlere yol açabilecek deneyimde olması nedeniyle kurt teknik adamın ismi bir anda listenin en üst sırasına yerleşti.

Görüşme yapılacak

Trabzonspor yönetiminin önümüzdeki günlerde başarılı çalıştırıcı ile bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi.