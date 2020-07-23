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Tıka basa yolculuk devam ediyor! Görüntüler Büyükçekmece'den!

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BÜYÜKÇEKMECE'de korona virüs salgınına rağmen tıka basa dolu yolcu taşıyan minibüsler pes dedirtti.

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Büyükçekmece hattında çalışan minibüsler, korona virüs ile mücadele de önemli olan "sosyal mesafe" ve "kapasite azaltma" kurallarını hiçe sayıyor.

Vatandaşlar salgın sürecinde, normalden fazla yolcu taşıyan ve kurallara uymayan minibüs şoförlerine isyan etti.

Yasağa rağmen içi yolcu dolu minibüste bulunanların, hem korona virüs hem de düşme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu görüldü.

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