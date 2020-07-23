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Okul kayıtları ne zaman başlıyor 2020-2021 MEB okul kayıt takvimi

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Koronavirüs nedeniyle mart ayından beri okuldan uzak olan öğrenciler bu sene yani 2020-2021 eğitim yılında okular açılacak mı sorusunun yanıtını araştırıyor. MEB'den yapılan son açıklamaya göre okulların 31 Ağustos'ta açılması planlanıyor. Peki okul kayıtları ne zaman yapılacak, ilkokul 1. sınıf öğrenci kayıt tarihleri belli oldu mu?

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Yeni eğitim öğretim döneminde okula başlayacak olan öğrencilerin ve velilerin okula kayıt tarihleri gündeminde. Milli Eğitim Bakanlığı, 31 Ağustos tarihinde okulların tekrar açılacağını ve eğitimin başlayacağını açıklamıştı.

31 Ağustos'ta okulların açılmasıyla birlikte yeniden sıralara dönmesi bekleniyor. 2020-2021 eğitim öğretim yılında veliler, okul kayıtlarının ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. İşte okul kayıtları hakkında bilinmesi gerekenler…

İLKOKUL VE LİSE KAYITLARI NE ZAMAN?

Okul öncesi eğitim ve ilkokul için kayıt tarihleri henüz açıklanmadı. Okul kayıtlarının Ağustos ayının ilk haftasında başlaması bekleniyor.

Lise kayıtları için ise LGS sonuçlarının açıklanması bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı, LGS sınav sonuçlarını 16 Temmuz’da ilan edecek. Daha sonrasında ise öğrenciler tercih işlemlerini yapacak ve kayıt olmaya hak kazandıkları okullara kayıtlarını yaptıracak

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