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Düzce'de olmaz olsun böyle evlat! Babasını av tüfeğiyle vurdu

İhlas Haber Ajansı
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DÜZCE'de baba ile oğlu arasında hayvanlara yem verme meselesi yüzünden çıkan tartışmada inanılır gibi değil ama Engin H. isimli cani babası Nihat H.’yi av tüfeği ile vurarak öldürdü.

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Olay, bu sabah Akçakoca İlçesine bağlı Sarıyayla köyü Yaylacık mahallesinde meydana geldi. Sabah 06:00 sıralarında oğlu Engin H.’den hayvanlara yem vermesini isteyen Baba Nihat H. ile oğlu arasında tartışma çıktı.

Babasını tartıştıkları yerde, ahırda vurdu...

Tartışmanın büyümesi üzerine eline evden tüfeği alan Engin H., babası Nihat H.’yi ahırda vurdu. Nihat H. olay yerinde hayatını kaybederken, Engin H. olay yerinden kaçarak Akçakoca ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim oldu. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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