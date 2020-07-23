Bodrum'da köpeğin bulduğu kafatası ve kaval kemiği şok etti! Sırrı DNA testi çözecek
BODRUM'da merak uyandıran olayda, 'Betty' isimli köpek gece saatlerinde kafatası getirdi. Olaydan birkaç gün sonra aynı bölgede kaval kemiği de bulundu. İnsana ait olduğu belirlenen kafatasının sırrı DNA testi ile ortaya çıkacak.
Bodrum'un İçmeler mevkisindeki bir tersanede çalışanlar, köpeğin insana ait kafatasını iş yerinin ön tarafına getirip bırakmasının ardından polis ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler, incelemenin ardından kafatasını DNA testi için götürdü. Emniyet güçleri ve arama kurtarma ekipleri, cesedin diğer parçalarının da bulunması için çalışma başlattı.
Bu kez bölgede kaval kemiği bulundu
Pazartesi günü ise bölgede bir kemik daha bulundu. Ekipler, bu kemiğin, kafatası bulunan kişiye ait olma ihtimaline karşılık incelemeye aldı. Kafatasının kime ait olduğunu belirlemek için DNA testinin sonuçları beklenirken, bölgede yapılan incelemeler devam ediyor.
İş yeri sahibi Ali Efe, kafatasını gece yarısından sonra köpeğin getirdiğini tespit ettiklerini söyledi.
"Hemen üzerine sandalye kapatarak emniyete haber verdik"
Ali Efe durumla ilgili, "Ayın 16'sında saat 08.30 sıralarında geldiğimizde köpeklerimizden biri olan Betty kafatasını getirip bu noktaya bırakmış. Biz de hemen üzerine sandalye kapatarak emniyet birimlerine haber verdik. Olayla ilgili inceleme devam ediyor. Pazartesi günü de bu bölgeye yakın bir yerde kaval kemiğine benzer bir kemik daha bulundu. O da incelemeye alındı şu anda sonucu bekliyoruz."