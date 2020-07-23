Bodrum'da köpeğin bulduğu kafatası ve kaval kemiği şok etti! Sırrı DNA testi çözecek

"Hemen üzerine sandalye kapatarak emniyete haber verdik"

Ali Efe durumla ilgili, "Ayın 16'sında saat 08.30 sıralarında geldiğimizde köpeklerimizden biri olan Betty kafatasını getirip bu noktaya bırakmış. Biz de hemen üzerine sandalye kapatarak emniyet birimlerine haber verdik. Olayla ilgili inceleme devam ediyor. Pazartesi günü de bu bölgeye yakın bir yerde kaval kemiğine benzer bir kemik daha bulundu. O da incelemeye alındı şu anda sonucu bekliyoruz."