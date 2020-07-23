CHP’de kurultayı Özlem Çerçioğlu yönetecek

Kuruluşundan bugüne 36 olağan ve 19 olağanüstü kurultay gerçekleştiren CHP'de 37'nci Olağan Kurultay, hafta sonu Bilkent Odeon'da yapılacak.Kovid-19 nedeniyle seyircisiz gerçekleştirilecek kurultayda genel merkez tarafından Divan Başkanlığı için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun önerilmesi bekleniyor

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CHP'de 28-29 Mart'ta yapılacağı duyurulan ancak Kovid-19 önlemleri nedeniyle 25-26 Temmuz'a ertelenen kurultayın hazırlıklarında sona gelindi.

Kovid-19 önlemleri kapsamında yarı açık gösteri merkezi Bilkent Odeon'un kiralanmasını kararlaştıran CHP'de, kurultay sırasında Sağlık Bakanlığının önerileri doğrultusunda tüm hijyen ve sosyal mesafe kuralları uygulanacak. Katılımcıların kurallara uyup uymadığı ise sürekli denetlenecek.

Delegeler, az sayıdaki görevli ve basın mensuplarının dışında kimsenin alınmayacağı kurultayda, katılımcıların yemek ve su ihtiyaçları da parti tarafından karşılanacak. Kurultayda yığılmaları önlemek amacıyla oy verme işlemleri sırasında ise 44 sandık ve 132 kabin kurulacak.

İkinci gün uzayabilir

Kurultayın ilk gününde genel başkanlık seçimi, ikinci gününde ise 60 kişilik Parti Meclisi (PM) ile Yüksek Disiplin Kurulu seçimleri yapılacak. İlk gün seçimlerinin akşam erken saatlerde bitmesi beklenirken, ikinci gün yapılacak PM seçimlerinin ise çarşaf liste olması halinde uzayabileceği ifade ediliyor.

CHP'de 60 kişiden oluşan PM'nin 8 üyesi, Bilim Yönetim ve Kültür Platformu'ndan (BYKP) seçiliyor. Delegeler, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından gösterilen adaylar arasından 8'ini seçerek PM'ye gönderiyor.

Özlem Çerçioğlu önerilecek

CHP kurultayında Divan Başkanlığını kimin yapacağı da netlik kazandı. 37'nci Olağan Kurultayda, genel merkez tarafından Divan Başkanlığı için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun önerilmesi bekleniyor.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden aday olduğu kurultayda, eski Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, PM üyesi İlhan Cihaner ve Prof. Dr. Tolga Yarman aday adaylığını açıkladı.

CHP'de Genel Başkanlığa adaylık için yüzde 5 delegenin imzası gerekiyor. Kayıtlı 1376 delegesi bulunan partinin Diyarbakır'daki bir delegesinin hayatını kaybetmesi nedeniyle kurultaya 1375 delegenin katılması bekleniyor.

Kurultayı izlemek için yerli ve yabancı 500 civarında basın mensubu akreditasyon başvurusu yaptı. Pandemi nedeniyle basın mensupları için gösteri merkezinde özel bir alan hazırlandı.

Kılıçdaroğlu'ndan "anahtar liste"

Kurultayın ikinci günü gerçekleştirilecek PM seçimlerinin ise büyük bir yarış halinde geçmesi bekleniyor.

10 kurultay delegesinin imzasıyla aday olunan PM üyeliği için başvuru sayısı her kurultayda 500'lere ulaşıyor. Pandemi nedeniyle bu sayının biraz daha az olması beklense de şimdiden parti kulislerinin hareketli olduğu biliniyor.

Tüzük gereği PM seçimlerinde "çarşaf liste" yönteminin benimsendiği CHP kurultaylarında, aday çokluğu nedeniyle oy pusulası zaman zaman 1 metreye ulaşabiliyor.

Öte yandan her PM seçimi öncesi kurultay salonlarında "anahtar liste" karmaşası yaşanıyor. Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun hazırladığı "anahtar liste"nin yanı sıra çok sayıda liste de salonda delegelere dağıtılıyor. Hangi listenin kim tarafından hazırlandığının bilinmemesi ise çoğu zaman kargaşaya neden oluyor.

37'nci Olağan Kurultay öncesi çalışmalarını sürdüren Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından hazırlanan 70-80 kişilik bir anahtar listenin de bu kurultayda PM seçimi öncesinde delegelere dağıtılacağı öğrenildi.

Parti içindeki bazı oluşumların bu kurultayda da yine "maymuncuk liste" hazırlayacağı belirtiliyor.