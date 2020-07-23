Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'nın ailesinden gizlilik talebi

Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'nın ailesi, cinayet hakkında haberlerin engellenmesi için savcılığa gizlilik talebinde bulundu.

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Muğla’da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’i vahşice öldüren evli ve bir kız çocuğu babası Cemal Metin Avcı, cinayeti itiraf etmesinin ardından tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Cinayete tepkiler sürerken katil Cemal Metin Avcı hakkında yeni gelişmeler yaşandı.

Oda TV’nin haberine göre, Avcı’nın ailesi savcılığa başvurarak, Gültekin cinayetini konu alan haberlerin engellemesi için gizlilik kararı talep etti.