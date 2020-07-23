ADV Kurban Rahmettir
Gaziantep'te TIR'a kurulan düzenek 'pes' dedirtti!
ADV Kurban Rahmettir
GAZİANTEP'te yapılan denetimlerde; sürücünün radara yakalanmamak için TIR'a düzenek kurduğu ortaya çıktı. Kurulan düzenekte üst kısım kalktığında plakanın gizlendiği görüldü. Öte yandan TIR otoparka çekildi, sürücüye cezai işlem uygulandı.Abone ol
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları rutin kontroller sırasında 3'üncü Organize Sanayi Bölgesi'nde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 JSS 83 plakalı TIR'ı şüphe üzerine durdurdu. Araçta inceleme yapan polis plakanın olduğu bölümün ikiye ayrıldığını gördü.
Bölümleri eliyle hareket ettiren polis memuru plakanın ters dönerek kapandığını fark etti. Polisleri şaşkına dönüştüren düzeneğin; TIR'ın hız kontrolü yapılan bölgelerde radar kameralarından gizlenerek trafik cezalarının engellemesi için kurulduğu belirlendi.
Görenleri şaşırtan düzeneğe sahip TIR'ı otoparka çeken polisler, sürücüye ise ceza kesti.
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