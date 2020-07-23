ATV Müge Anlı canlıda Gülizar'a şok oldu! Eşinin sevgilisinin eski sevgilisi ile oldu
Müge Anlı ile Tatlı Sert canlıda Şiar Kılıç'ın şüpheli ölümü korkunç iddiaları gündeme taşıdı. Şiar'ın sürekli öleceğini rüyasında gören Gülizar ve eşinin mazisi de dehşet. Eşinin yeni sevgilisinin eski sevgilisi ile birlikte olmuş.
Müge Anlı canlı yayında tüyleri diken diken eden Şiar olayı gündeme oturdu. Nisan ayında Sakarya'nın Kocaali ilçesinde, yangın çıkan evde mahsur kalan 9 yaşındaki Şiar Kılıç can verdi. Baba Samet, dede Kemal ve eşi Emine Kılıç, Müge Anlı'ya çıkarak küçük Şiar'ın ölümü hakkında çarpıcı iddialarda bulundu. Ölen Şiar Kılıç'ın annesi Gülizar Amanet ise Müge Anlı canlı yayında sözleri ile herkesi şoke etti. Ailenin mazisine ilişkin yasak aşk ve çarpık ilişki ise yayında ortaya döküldü. Bir doktorun anneyle ilgili aktardıkları ise cinayeti anne mi işledi dedirtti.
9 yaşındaki Şiar Kılıç'ın yangında ölümü sonrasında babası Samet, dede Kemal ve eşi Emine Kılıç, Müge Anlı'ya çıkınca ortaya dökülenler dehşete düşürdü. Babanın iddiasına göre oğlu Şiar'ı annesi Gülizar ile birlikte yaşadığı sevgilisi öldürüp yakmıştı. Bir komşu verdiği ifadesinde yanan Şiar'ı ceset torbasına konulurken gördüğünde 'el ve ayak bileklerinin yerinde olmadığını gördüm" diyor. Anne Gülizar'ın da oğlunun ölümüne dair gördüğü rüyayı anlatması ile kuşku daha da büyüdü. Ortaya atılan iddialarla birlikte bir doktorun verdiği ifade de şüpheleri büyüttü.
Şiar ölecek, rüyamda gördüm
Açıklamaları ile akli dengesi yerinde mi sorusunu akıllara düşüren Gülizar Amanet, oğlu Şiar'ın öleceğini sürekli rüyasında görüyormuş. Oğlunun 13 yaşına gelmeden can vereceğini iddia eden Gülizar, şunları söyledi:
-"Ben sürekli oğlumun rüyamda öldüğünü görüyordum. Kayınvalideme de Şiar 13 yaşına girmeden ölecek dedim. Benim rüyalarım çıkıyor. Ben eşimin beni komşumuzun kızıyla aldattığını da gördüm. Rüyamda kızım 5 yaşındaki Hevidar'ın başına üvey anne getiriyor. Onu dövüyor masaya çarpıyor başını Hevidar ölüyor ve gömüyorlar. Kızım Medine de 18 yaşına girmeden o da ölecek. Kızımın da kafasına salıncak çarpıyor. Kemal amca de 'niye önüne bakmıyorsun' diyor Medine'ye vuruyor o da merdivenden yuvarlanıp ölüyor. Şiar'ı da yerde kanlar içinde halının üstünde yatıyordu. Elinin içi ile ayak baş parmağında kan var görüyordum. Ben kayınvalimede rüyamda Şiar'ı böyle görüyorum, 13 yaşına girmeden ölecek dedim.
Eşinin sevgilisinin eski sevgilisi çıktı : Müge Anlı bugün canlı yayına iddianın merkezindeki anne Gülizar ile birlikte yaşadığı sevgilisi Hami Kıcı çıkardı. Çift ile birlikte ailelerin kirli maziside ortaya döküldü. Gülizar, eşi Samet'i evinde sevgilisi ile yakalayınca boşanmıştı. Şoke eden ise Gülizar'ın da eşinin sevgilisinin eski sevgilisi ile birlikte olması. Gülizar eşinin yeni sevgilisinin eski sevgilisi olan Hami'yle birlikte olmaya başlıyor ve boşanma sonrasında imam nikahı kıyıyorlar.