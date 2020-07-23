İçişleri Bakanlığı yalanladı! "Hiçbir itirafçı, görevine iade edilmemiştir"

İçişleri Bakanlığı, bugün bazı basın yayın organlarında yer alan 'FETÖ itirafçısı olan 3 vali yardımcısı, 2 kaymakam görevlerine iade edildi' başlıklı haberde yer alan bilgilerin tamamen asılsız olduğunu, bugüne kadar hiçbir itirafçının görevine iade edilmediğini açıkladı.

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İçişleri Bakanlığı, Sözcü'nün 'FETÖ itirafçısı olan 3 vali yardımcısı, 2 kaymakam görevlerine iade edildi' haberini yalanladı. Açıklamada, "Bugüne kadar hiçbir itirafçı, görevine iade edilmemiştir. Kamuda tüm süreçlerde aynı yöntem izlenmektedir. " denildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı kesimler tarafından bakanlığın kurumlarına yönelik yapılan tezviratların karşılıksız çıkması sonucu mülki idare amirlerine yönelik tezvirata geçildiği belirtilerek, FETÖ ile titizlikle, kararlılıkla mücadele edildiği ve bu konunun milli beka meselesi olarak görüldüğü ifade edildi.

'FETÖ'den 94 bin 975 kişi tutuklandı'

15 temmuz 2016 sonrası fetö'ye yönelik 96 bin 66 operasyon gerçekleştirildiği belirtilerek, "bu operasyonlarda 282 bin 790 şahıs gözaltına alınmış, bunların 94 bin 975'i tutuklanmış, toplam 597 bin 783 kişiye işlem yapılmıştır. fetö ile mücadele kapsamında bugün itibarıyla bakanlığımızda toplam 39 bin 850 kişi ihraç edilmiş, 5 bin 642 kişi açığa alınmıştır. bu konudaki bütün iddialar, gerek adli makamlarca gerekse mülkiye teftiş kurulu'nca titizlikle araştırılmakta ve soruşturulmaktadır" denildi.

'Hiçbir itirafçı, görevine iade edilmemiştir'

Ayrıca 15 Temmuz’dan bugüne kadar 1875 mülki idare amirinden 563'ü ile ilgili soruşturma açıldığı, bunlardan 470'inin ihraç edildiği, 93 mülki idare amirinin de görevinden uzaklaştırıldığı ifade edilerek, şöyle denildi:

"Bunların 24'ü halen açıkta olup, 69'u adli ve idari soruşturma sonucunda iddialar sübut etmeyince, kurum kanaati de oluşturularak, iade edilmiştir. Haberde adı geçen 4 mülki idare amirinin, yapılan adli soruşturmaları sona ermiş, haklarında 'beraat', 'kovuşturmaya yer olmadığı' ve 'ceza verilmesine yer olmadığına' dair kararlar verilmiş, idari olarak ise soruşturmaları sona ermiştir. Haberde adı geçen bir mülki idare amiri ile ilgili adli makamlarca tarafımıza iletilmiş herhangi bir karar bulunmamakla birlikte idari soruşturması ise devam etmektedir. Bugüne kadar hiçbir itirafçı, görevine iade edilmemiştir. Kamuda tüm süreçlerde aynı yöntem izlenmektedir. FETÖ ile mücadele sadece FETÖ ile değil, bununla birlikte bu mücadeleyi sulandırmaya çalışan 'iftiralarla' da devam etmektedir. Aziz milletimiz müsterih olsun, FETÖ ile mücadele, tarafımızca milli beka meselesi olarak görülmektedir."