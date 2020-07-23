BIST 119.263
DOLAR 6,85
EURO 7,94
ALTIN 414,56
HABER /  POLİTİKA
ADV Kurbanını kardeşinle paylaşır mısın?
ADV Kurban Rahmettir

Saadettin Saran'dan beklenmedik çıkış: İstanbul Sözleşmesi'ne dokunulmasını istemiyorum

ADV Kurban Rahmettir
ADV Kurbanın Hikmeti Paylaşmaktır

Kamuoyunun yakından tanıdığı İş insanı Saadettin Saran, "Kadınlarımızın yegane güvencesi olan İstanbul Sözleşmesi'ne dokunulmasını istemiyorum" açıklaması yaptı.

Abone ol

Saran Grup’un patronu iş adamı Saadettin Saran, İstanbul Sözleşmesi tartışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada, sözleşmeden çıkılmasını yanlış bulduğunu söyledi.

Sözleşmenin 'kadınların yegane güvencesi' olduğunu söyleyen Saran ayrıca, eşcinsellere yönelik nefret ifadelerinin de 'medeni toplumda yeri olmadığını' söyledi.

"Kadınlarımızın yegane güvencesi"

Saran, açıklamasında şunları kaydetti:

İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılma fikrine son derece karşıyım, bunu yanlış buluyorum. Kadınlarımızın yegane güvencesi olan İstanbul Sözleşmesi'ne dokunulmasını istemiyorum. Bir ayrı konu da yine eşcinsellerle ilgili. Çok ayrıştırıcı mesajlar, yorumlar, saldırılar oluyor. Medeni dünyada bunların hiçbirinin asla ve de asla yeri yok. Her bireyi olduğu gibi kabul etmenin insanlık gereği olduğunu unutmamalıyız.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri En başarılı CHP'li başkanlar anketinde İmamoğlu ve Yavaş ilk 3'e giremedi Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Yüksek Askeri Şura toplantısı başladı! Erdoğan Anıtkabir'de özel deftere bakın neler yazdı
Emre Belözoğlu: Artık sinirlerime hakim olacağım
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan Ayasofya açıklaması: Vatandaşlarımızdan 4 şey getirmesini istiyoruz 
CHP kurultayı! İlhan Cihaner adaylığını açıkladı
Dolar düşerken altın neden rekor kırıyor? Ekonomist Mahfi Eğilmez açıkladı
Davet edildi mi? Ekrem İmamoğlu 'Ayasofya' kararını verdi!
ÖNCEKİ HABERLER
AÖF yaz okulu kayıt yapma ekranı 2020 başvuru ücreti kaç para?
Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'nın ailesinden gizlilik talebi
Gaziantep'te TIR'a kurulan düzenek 'pes' dedirtti!
Zilhice günlerinde oruç tutarken nasıl niyet edilir?
Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
Asım Gültekin kaç yaşında vefat ettti eşi ve çocukları kimdir?
Yorumlar 4 yorum