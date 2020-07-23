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Bursa'da oğlunun bıçaklandığını duyunca olay yerinde dehşet saçtı

Demirören Haber Ajansı
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BURSA'da Engin Akın (45), oğlunun bıçaklandığı haberini alınca bölgeye geldi. Bölgede araçtan çıkardığı tüfekle, oğlunu bıçaklayan Murat Arslan'ı 5 el vurarak öldürdü. Katil baba kaçarken oğlu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

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Olay, dün akşam saatlerinde Karacabey ilçesi Esentepe Meydanı'nda meydana geldi. Murat Arslan ile arkadaşı Emrah Akın arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Murat Arslan, cebinden çıkardığı bıçakla Akın’ı yaraladı. Emrah Akın kanlar içinde yere yığıldı.

Bu sırada olaya tanık olan bir kişi, Emrah Akın’ın emlakçı olan babası Engin Akın’ı arayıp, haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Engin Akın, otomobilinden pompalı tüfeği alarak, burada bekleyen Murat Arslan’a 5 el ateş etti. Murat Arslan, yaralanırken, Engin Akın kaçtı.

Oğlu yaşam mücadelesi veriyor, vurduğu kişi öldü

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalelerinin ardından Karacabey Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Murat Arslan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Durumu ağır olan Emrah Akın ise Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis ekipleri, Engin Akın’ı yakalamak için çalışma başlattı.

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