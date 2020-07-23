Vatan Partisi'nin iki genel başkan yardımcısı FETÖ davalarında avukatlık yapıyor

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcıları Nusret Senem ve Mehmet Cengiz'in, 15 Temmuz darbe girişimine katıldığı iddiasıyla yargılanan eski subaylara açılan FETÖ davalarında avukatlık yaptığı ortaya çıktı.

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Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcıları Nusret Senem ve Mehmet Cengiz'in, FETÖ davalarında avukatlık yaptığına ilişkin iddiayı, Ergenekon davası döneminde birlikte sanık müdafiiliği yaptıkları avukat Vural Ergül ortaya attı.

Senem, iddiayı doğruladı ve "Uygun gördüğümüz dosyaları alıyoruz" dedi. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek de, Vatan Partili avukatların FETÖ davalarında dosya almalarının FETÖ'yle mücadelenin bir parçası olduğunu belirtti.

Ergenekon davasında sanık avukatlığı yapan avukat Vural Ergül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Vatan Partisi'nin hukukçu iki genel başkan yardımcısı Nusret Senem ve Mehmet Cengiz'in, FETÖ davalarında avukatlık yaptığı iddiasını gündeme getirdi.

"Bu davları gelişi güzel almıyoruz"

Independent Türkçe, Ergül'ün iddiasını Nusret Senem ve Doğu Perinçek'e sordu. Nusret Senem, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: Her türlü mağduriyete uğradığını söyleyen kişiye yardımcı olmaya çalıştık. Ben FETÖ Çatı davasında ve Genelkurmay Çatı davasında Doğu Perinçek adına müdahil vekiliyim. Birkaç tane de sanığın müdafiiliğini yapıyoruz. Bir tanesi partimizin üyesi bir arkadaşımızın kardeşi. Bir tanesi de parti üyemizin oğlu. Bunlarla ilgili araştırmalar yaptık. Bu davaları gelişi güzel almıyoruz. Aldıklarımızdan biri, 15 Temmuz gecesi emrindeki ZPT ile FETÖ'cülerin helikopterine ateş açıp uzaklaştıran ve bariyerleri yıkıp polise teslim olan bir üsteğmen. Böyle bariz olaylar dolayısıyla, mağdur olan bir kaç arkadaşımızın avukatlığını yapıyoruz.



"Avukat, sanığın ne olduğuna bakmaz ama...''

Konunun istismar edildiğini belirten Senem, "Benim partideki görevim dolayısıyla önümüze gelen binlerce kişi oluyor. Gerekli makamlara, gerekli başvuruları yapıyoruz" derken, "Avukat, sanığın ne olduğuna bakmaz ama ben FETÖ'yle mücadeleyi bir bütün olarak yürüten insanlardan biriyim. Benim kitaplarım FETÖ Çatı Davası ve Genelkurmay Çatı Davası'nda referans gösterildi. Bu yüzden önüme gelen her davayı almıyorum" ifadelerini de kullandı.

"Genel Başkanımızın emriyle, mağdur olduğuna inandığımız..."

Partinin ve kendisinin bilgisi dışında Vatan Partili avukatların FETÖ davası almadığını ifade eden Senem, "Araştırıyoruz, uygunsa alıyoruz. Bu, partimizin politikasının gereğidir." dedi.

"Genel Başkanımız Doğu Perinçek'in emriyle, mağdur olduğuna inandığımız kişilerin davalarında görev alıyoruz" diyerek sözlerine devam eden avukat Senem, mağduriyetlerde sanık müdafiiliği yapmalarının da FETÖ'yle mücadelenin bir parçası olarak gördüklerini de belirtti.

"İtirafçı olursan davana bakarız' dediğimiz birkaç kişinin avukatlığını yapmışızdır"

"İtirafçı olanların ya da bizim ikna ettiğimiz ve 'İtirafçı olursan davana bakarız' dediğimiz bir kaç kişinin avukatlığını yapmışızdır" diyen Senem, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kara, deniz ve havacı yaverlerinin tahliye edilmesine de değindi:

Yaverler örgütü diye bir şey yok. Başyaver darbenin karargahındaydı ama diğer yaverlerin 15 Temmuz'la bağlantısı yoktu. Tamamen, algıya kurban gittiler. Kendilerini anlatana kadar 4 yıl geçti. Tahliyelerine sosyal medyada yazılıp çizilenler nedeniyle savcılık itiraz etti. Ama mahkeme itirazı kabul etmedi.



"Adım kadar emin olmadığım bir şeye imza atmadım"

"5-6 müvekkilimiz var. Ben adım kadar emin olmadığım bir şeye imza atmadım" diyen Senem, "Ben Ergenekon'da 3 yıl hapis yattım. Böyle iddialar umrumda değil" ifadelerini kullanarak sözlerini noktaladı.

Perinçek: FETÖ'yle mücadelenin bir parçası

Senem'in ardından, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'le de konuyla ilgili görüştük. Perinçek'in sözleri şöyle: Nusret Senem ve Mehmet Cengiz ne yapıyorsa doğru yapıyor. Biz FETÖ'yle 50 yıl savaşıp onları yere vurduk, onları mahvettik. Yaptıkları iş de FETÖ'yle mücadelenin bir parçasıdır.