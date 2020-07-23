Tansu Çiller'in oğlu Mert Çiller eşini dövdü Zeynep Çiller ifşa etti

Eski Başbakanlardan Tansu Çiller'in oğlu Mert Çiller hakkında ortaya atılan iddia şok etkisi yarattı. Mert Çiller'in 2 çocuğunun annesi olan eşi Zeynep Çiller, kaburgaları kırılana kadar şiddet gördüğünü iddia etti ve boşanma davası açtı. Peki Mert Çiller kimdir, kaç yaşında eşi Zeynep Çiller ve çocukları hakkında merak edilenler...

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Tansu Çiller'in oğlu olan Mert Çiller'in adı bugün şiddet olaylarına karıştı. Eşi Zeynep Çiller'in iddiasına göre Mert Çiller eşine kaburga kemikleri kırılana kadar şiddet uygulamış, saçından çekip sürüklemiş. Darp görüntülerini delil olarak sunan Zeynep Çiller boşanma davası açmaya hazırlanıyor, çocukların velayetini isteyecek. Peki Mesut Çiller kimdir, eşi Zeynep Çiller ve çocukları hakkında merak edilenler...

Eski başbakanlardan Tansu Çiller'in oğlu Mert Çiller'in iki çocuğunun annesi Zeynep Çiller'i dövdüğü iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Sözcü gazetesinde yer alan haberde; kaburgaları kırılıncaya kadar dayak yediğini iddia eden Zeynep Çiller, Mert Çiller'e boşanma davası açarak çocuklarının velayetini istedi.

Dava dilekçesinde Zeynep Çiller'in iddiaları şöyle anlatıldı: Bir buçuk yıllık flört döneminden sonra Zeynep ve Mert Çiller 16 Kasım 2009'da evlendi. Çiftin bu evlilikten bugün 10 ve 5 yaşlarında bir kız ve oğlu oldu. İddiaya göre son dönemlerde Mert Çiller, aşırı alkol tüketimi ve uyuşturucu kullanması nedeniyle öfkesini kontrol edemeyip kendini kaybederek her fırsatta Zeynep Çiller'e şiddet uygulamaya başladı.

Saçından sürükleyip kafasını duvara vurdu:

5 Mayıs'ta Mert Çiller aile konutunda çocuklarının gözü önünde Zeynep Çiller'e şiddet uygulamasının ardından çift karakolluk oldu. İddiaya göre Mert Çiller, Zeynep Çiller'i saçından sürükleyerek kafasını duvardan duvara vurdu.Evdeki eşyaları kırmaya başladı. Zeynep Çiller çocuklarını alarak komşularına sığındı. Komşuların 155 Polis İmdat'ı araması üzerine Zeynep Çiller şikayetçi oldu. Eve gelen polisler tutanak tutarak Zeynep Çiller'i muayene için hastaneye götüreceklerini belirtti.

Tansu Çiller devreye girdi mi:

Bu sırada eski başbakanlardan Tansu Çiller avukatı ile birlikte aile konutuna gelerek iddiaya göre polislerin işlem yapmasını engellemeye çalıştı. Tansu Çiller, Zeynep Çiller'in şikayetçi olması durumunda 'Çocuklarını bir daha göremezsin' şeklinde tehdit ettiği boşanma dilekçesinde yer aldı.

Çocuklarını üst kat komşusuna emanet eden Zeynep Çiller, polislerle birlikte İstinye Devlet Hastanesi'ne giderek darp raporu aldı.

5 Mayıs 2020 tarihli darp raporu boşanma dilekçesinde şöyle yer aldı;

- Sağ parieltalde 2×3 santim boyutunda hematom,

- Boyun ön yüzde solda 1 cm yüzeysel çizik,

- Sol üst kol dış yan yüzde yaklaşık 10×10 cm hematom ve ekimoz alanı var.

- Sağ üst koldış yan yüzde 2 adet yaklaşık 10×5 cm boyutlarında hematom ve ekimoz alanı var.

- Sol köğrücük kemiği altında yaklaşık 1×3 cm boyutunda ekimoz alanı var.

- Sol omuzda 2×1 cm boyunda ekimoz alanı var.

- Sağ memede al lateral bölgede 2×1 cm boyutunda ekimoz ve yüzeysel sıyrık var.

- Sol meme lateral alt bölge 2 cm yüzeyel çizik var. Sağ üst bacak dış yüzde yaklaşık 5×2 cm boyutunda 2 adet ekimoz alanı var.

- Sol üst bacak dış yüzde 5×3 cm ve 2×2 cm boyutunda ekimoz alanı var.

- Sağ tibia ön yüzde yaklaşık 2×3 cm boyutunda tespit edildi.