Fenerbahçe'de 6 isim dışında herkes yolcu

Fenerbahçe yönetimi, takımdan gönderilecek isimleri netleştirdi. Buna göre; sarı-lacivertli takımdan 6 futbolcu dışında hemen hemen herkes satılacak.

Abone ol

Üst üste iki sezon kadrosunu sıfırlayan ancak beklenen başarı gelmeyince yine köklü bir transfer operasyonu için kolları sıvayan Fenerbahçe’de gönderilecek isimler netleşti.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Sarı-lacivertliler sözleşmesi sona erecek Mehmet Ekici ve Hasan Ali Kaldırım’ı gözden çıkardı. Miha Zajc ile Jailson’u satış listesine koyan yönetim, devre arasında iki senelik yeni sözleşme imzalayan Nabil Dirar’ın da üzerini çizdi.

Mevlüt Erdinç ve Tolgay da gözden düşen isimler

İki yıllığına kiralanan Rodrigues’i geri gönderme kararı alan Fenerbahçe, kiralık olarak yolladığı Frey ve Zanka’yı da bir an önce elden çıkarmak için temaslara başladı. Mevlüt Erdinç ve Tolgay da gözden düşen isimler.

6 isim dışında herkes yolcu

Sözleşmesi devam etmesine rağmen Alper ve Sadık’ı takasta kullanmayı planlayan F.Bahçe’de astronomik bir teklif gelmemesi hâlinde Altay, Serdar, Gustavo, Ozan, Muriç ve Ferdi dışında herkes satılık.

Falette kalabilir

Bu arada kiralık oyunculardan Falette için Eintracht Frankfurt’la görüşme kararı alan sarı-lacivertliler şartlar uygun olursa Gineli savunmacıyı kadroda tutmayı planlıyor.

Tolga Ciğerci ve Deniz Türüç

Sözleşmesi biten oyunculardan Tolga Ciğerci de kendisine sunulan şartları kabul ederse takımda kalacak nadir isimlerden birisi olacak. Deniz Türüç’ün de iyi bir teklif gelirse satılabileceği belirtiliyor.