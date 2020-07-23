Okullar açılacak mı 2020-2021 eğitim yılı takvimi için 4 senaryo hazır

Okullar açılacak mı, 2020-2021 eğitim yılında okullar ne zaman açılacak araştırması veli ve öğrencilerin gündeminde. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okulların açılış tarihi için bir kez daha 31 Ağustos'u işaret etti ve 4 tane senaryomuz var dedi. Okulların açılması hakkındaki son kararı bakanlar ve kurul verecek.

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Okullar açılacak mı sorusu son günlerde veli ve öğrencilerin gündeminde. Koronavirüs nedeniyle mart ayından beri kapalı olan okullar 2020-2021 eğitim yılında açılacak mı sorusunun yanıtını Milli Eğitim Bakanı verdi. Okulların açılış tarihi hakkında bir kez daha 31 Ağustos'u işaret eden Bakan Selçuk, veli ve öğrencilerin içini rahatlattı ve tüm tedbirlerin alınacağının sözünü verdi. 2020-2021 eğitim öğretim yılı hakkında son haberleri veren Bakan Selçuk, 4 planımız var dedi.

MEB'in takvimine göre vakalarda bir artış olmazsa kesin olmamakla birlikte okullar 31 Ağustos'ta açılacak. . Yıl içinde 2 kez yapılan 1 haftalık ara tatilin birincisi 16-20 Kasım arasında ikinci ara tatil ise 12-16 Nisan arasında yapılacak. 2020-2021 eğitim yılı yarıyıl tatili ise 25 Şubat-5 Şubat arasında yapılacak.

OKULLARIN AÇILMASIYLA İLGİLİ 4 SENARYO

Bakan Ziya Selçuk, pandemi sürecinde eğitim sisteminin nasıl işleyeceğine yönelik 4 senaryo üzerinde çalıştıklarını anlattı.

Bu senaryolardan birisinde okulların kısıtlamasız şekilde tamamen açık olması halinde neler yapılacağının ele alındığını belirten Selçuk, ikinci senaryoda okulların tamamen kapalı olduğunu, derslerin online olarak verilmeye devam edildiğini söyledi.

Üçüncü senaryoyu, "Seyreltilmiş" olarak tanımlayan Selçuk, bu senaryoda okulun belirli günlerde açık olması, sınıf mevcudunun farklı günlerde sınıfa gelmesi, ders saatinin azaltılması, müfredatın seyreltilmesi, derslerin bir kısmının okulda, bir kısmının evde online olarak izlenebilmesi gibi alternatiflerin yer aldığını kaydetti.

Selçuk, dördüncü senaryonun ise sadece riskli illerde önlemlerin alınıp, kalanında kısıtlamasız sistemin uygulanması konusunun ele alındığını paylaştı.

Bu senaryoların kesinleşmiş konular gibi algılanmamasını isteyen Bakan Selçuk, "Bu kesinleşmiş bir şey değil, bu bir senaryo. Biz her duruma hazırlıklıyız. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Kabine toplanacak, bütün bakanlıklar nasıl bu meseleye dört elle sahip çıkıyorsa Milli Eğitim de çıkıyor. Cumhurbaşkanımız bütün verileri gördükten sonra Kabine'de yaptığı tartışmalarla istişarelerle ortaya bir karar çıkıyor. Bu kararı biz toplumla 'Şunu yapacağız.' diye paylaşacağız, zamanı gelince." dedi.

BİRİNCİ DÖNEM

Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım tarihlerinde yapılacak. Öğrenciler, 25 Ocak-5 Şubat 2021 tarihlerinde yarıyıl tatili yapılacak.

İKİNCİ DÖNEM

İkinci dönemin ara tatili ise 12-16 Nisan tarihlerinde yapılacak. Eğitim öğretim yılı 18 Haziran 2021'de sona erecek.

16-20 Kasım arasında

Milli Eğitim Bakanlığı'nın telafi eğitimine ilişkin yayımladığı genelgeye göre, özel okullar istedikleri takdirde 15 Ağustos itibariyle, 3 haftadan az olmamak koşuluyla telafi eğitimine başlayabilecek.