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Bakan Albayrak: Esnaf ve sanatkarların kredi borçlarını 3 ay erteliyoruz
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HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, koronavirüs salgınında zarar gören esnaf ve sanatkarların, kredi borçlarını 3 ay süreyle erteleyeceklerini duyurdu.Abone ol
Bakan Albayrak, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Pandemi sürecinde milli mücadele şuuruyla zarar görme pahasına kepenklerini kapatarak salgının yayılmasına engel olan her bir esnafımıza ve sanatkarımıza teşekkür ediyoruz. Şimdi de kredi borçlarını 3 ay süreyle erteliyoruz. Çalışmak sizden, destek bizden" dedi.
Pandemi sürecinde milli mücadele şuuruyla zarar görme pahasına kepenklerini kapatarak salgının yayılmasına engel olan her bir esnafımıza ve sanatkarımıza TEŞEKKÜR EDİYORUZ.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) July 23, 2020
Şimdi de kredi borçlarını 3 ay süreyle ERTELİYORUZ.
Çalışmak SİZDEN, destek BİZDEN! https://t.co/NCaoHPpz4z