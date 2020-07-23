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Mert Çiller kimdir yaşı kaç Tansu Çiller'in oğlu ne iş yapıyor?

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Eski Başbakanlardan olan Tansu Çiller'in oğlu Mert Çiller'in adını şiddet olayına karıştı. 2 çocuğunun annesi Zeynep Çiller'i darp ettiği, kaburgalarını kırdığı iddia edilen Mert Çiller'in hayatı merak konusu oldu. Peki Mert Çiller kimdir, yaşı kaç ve ne iş yapıyor?

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Mert Çiller karısına uyguladığı şiddet iddialarının ardından hayatı merak konusu oldu. 2 çocuğunun annesi Zeynep Çiller'i dövdüğü, yerlerde sürüklediği ve kafasını duvara vurduğu iddia edilen Mert Çiller, eski başbakanlardan Tansu Çiller'in oğlu.  Mert Çiller, 22. Türkiye Başbakanı Tansu Penbe Çiller'in oğludur. 

Tansu Çiller'in Berk ve Mert adında iki oğlu vardır. Peki Mert Çiller kimdir, nerelidir, doğum tarihi kaçtır?

MERT ÇİLLER KİMDİR?
Mert Çiller, eski Türkiye başbakanı Tansu Çiller'in oğludur. Mert Çiller'in Berk Çiller adında erkek kardeşi vardır. Mert Çiller'in annesinin adı Tansu Çiller ve babasının adı ise Özer Uçuran Çiller'dir. Mert Çiller evli ve 2 çocuk sahibidir.

Mert Çiller kardeşi Berk Çiller ile gayrimenkul ve enerji sektöründe çalışmaktadır. Geçtiğimiz yıllarda ikili kardeş Suoz Enerji Grup şirketini kurmuşlardı. Birçok yatırım alan Mert ve Berk Çiller kardeşler kariyerini gayrimenkul ve enerji alanında ilerletiyor.

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