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ADV Kurban Rahmettir

CHP sosyal medya düzenlemesi geçerse AYM'ye gidecek

ADV Kurban Rahmettir
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Son günlerde gündemin üst sıralarında olan sosyal medya düzenlemesi ile ilgili tartışma devam ediyor. CHP'den yapılan açıklamada, "Sosyal medya düzenlemesi yasalaşırsa Anayasa Mahkemesi'ne başvuracağız." denildi.

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CHP, iktidarın Meclis Genel Kurulu'na sosyal medya düzenlemesinin yasalaşması durumunda Anayasa Mahkemesine başvuracaklarını açıkladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. 

CHP'li Adıgüzel, şunları kaydetti:

İki gün önce Hürriyet gazetesinin 26 yıllık tecrübeli bir yazarının ifadeye çağrıldığını hatırlatmak isterim. İstanbul il başkanının 8 yıl önce atılmış tweet'lerinden dolayı yargılandığını hatırlatmak isterim. Küçük bir internet taraması yapsak her gün onlarca vatandaşın tweet paylaşımları yüzünden ifade vermeye çağrıldığını hatırlatmak isterim. Neden bu hatırlatmaları yaptım?

"İşlerine geldiği zaman..."

Almanya'da var bizde neden olmasın diye bir bakış açısı var iktidarın. İşlerine geldiği zaman Avrupa standardı diyen iktidar işine gelmediği zaman bütün standartları yok sayarak hükümsüzdür demektedir. Bugün de oldu bittiye getirilen, sürecin paydaşlarıyla paylaşılmayan bir anlayışla karşı karşıyayız.

"Ciddi bir sansür getiriyor"

Geçen hafta dijital meralarla ilgili bir ihtisas komisyonunun kurulmasına karar verildi. Böyle bir komisyon oluşturulmuşken, milyonlarca vatandaşımızı etkileyen, ki Türkiye'de 50 milyondan fazla vatandaş farklı sosyal medya mecrasını kullanıyor, bu ihtisas komisyonunun da kurulduğunu görmezden gelerek oldu bitti yöntemiyle bir düzenleme meclis başkanlığına sunulmuştur.

Bugün de adalet komisyonunda değerlendirilecektir. Biz de bu teklifi aldık. Bizle görüşmek istediler. Biz de bilmediğimiz bir teklifle ilgili görüş beyan etmeyeceğimizi söyledik. Sonra uzman arkadaşlarla yaptığımız değerlendirmeler sonucunda teklifin Türkiye'deki sosyal medya kullanıcılarına ciddi bir sansür getirdiğini gördük. CHP olarak destek vermeyeceğimizi söyledik.

"12 eylül darbecilerine rahmet okutacak"

Neden bu düzenleme bir sansür düzenlemesidir dedik ve bu düzenlemenin 12 eylül darbecilerine rahmet okutacağını düşünüyoruz, açıklamak istiyorum. Sosyal ağ sağlayıcıları için o kadar özensiz bir tanım yapılmış ki yargı tarafından nereye çekseniz oraya gidebilir. Vatandaşların bireysel iletişimleri bile bu sürece dahil edilebilir. Ayrıca temsilcilik meselesi var biliyorsunuz. İktidar bunu çok basit söylüyor ama temsilcinin yerinin tarif edilmesi, Türkiye'de olunacağının söylenmesi aslında sansür sürecinin bir başlangıcı olacak.

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