Lille kulübü Burak Yılmaz'ı doğruladı: Evet ilgileniyoruz

Lille teknik direktörü Christophe Galtier, Burak Yılmaz'ın transferine ilişkin ''Evet, Burak Yılmaz ile ilgileniyoruz.'' açıklamasını yaptı.

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Lille teknik direktörü Lille teknik direktörü Christophe Galtier, Beşiktaş'ın golcüsü Burak Yılmaz ile ilgilendiklerini doğruladı.

Lille Teknik Direktörü Galtier, düzenlenen basın toplantısında şu ifadeleri kullandı; “Evet, Burak Yılmaz ile ilgileniyoruz. Gelip gelmeyeceğini göreceğiz. Aynı Jose Fonte gibi. O da benzer yaşlarda geldi ve etkili oldu. Transferi Sportif Direktör Luis Campos önerdi. Ben de etkilendim."

Bonservisini istiyor

Yıllık geliri 16 milyon TL olan Burak Yılmaz'ın, 12 milyon TL alacağı bulunuyor. Beşiktaş Yönetimi bu teklifi kabul ederse Burak 6 milyon TL karşılığında bonservisini alacak.

2 yıllık sözleşme

Lille yetkilileri olası bir transfer görüşmesi için İstanbul'da. Sözleşmenin feshi halinde, Fransız ekibinin sağlık heyeti de İstanbul'a gelecek ve transfer öncesi son kontrolleri yapacak. Bir sorun çıkmaması halinde tecrübeli oyuncu, Lille ile yapacağı 2 yıllık sözleşmenin imzasını İstanbul'da atacak.