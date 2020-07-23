AK Partili Mehmet Metiner açıkladı dün gece Süleyman Soylu aradı

AK Parti eski İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, canlı yayında tartıştığı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili yeni açıklama yaptı. Metiner, Soylu ile helalleştiklerini söyledi.

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AK Parti eski İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner'in CNN Türk canlı yayınında İçişleri Bakanlığı'nı işaret ederek "FETÖ atamaları sürüyor" sözleri üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu canlı yayına bağlanmıştı.

Metiner'i sert ifadelerle eleştiren ve yanıt vermek isteyen Metiner'e "müsade filan etmiyorum" diyen Soylu'nun dün Metiner'i aradığı öğrenildi.

"Husumet bekleyenler başka kapıya"

Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Metiner, şu ifadeleri kullandı:

"Dün gece İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu kardeşim telefonla aradı. Yanlış anlaşılma karşılıklı olarak giderildi. Helalleştik. Aynı partinin ve aynı davanın iki neferi olarak birbirimize sadece abi-kardeş muhabbeti yakışır. Biz biriz ve beraberiz. Husumet bekleyenler başka kapıya."