Pınar Gültekin ile Cemal Metin sevgili miydi arkadaşları konuştu

Burcu Özdemir: Pınar ile ortak arkadaşlarımızın hiçbiri tanımıyor

Çarşamba günü 11.30’a kadar oturduk, sonra o başka bir mekana gitti. 01.30 gibi vedalaştık. ‘Eve gidiyorum, görüşürüz’ dedi ve gitti. Perşembe saat 17.00’den itibaren telefonuna ulaşamadık. Aramaya başladılar. Biz faili hiç tanımıyoruz. Bizim çevremizde çoğu kimse de tanımıyor. Pınar ile ortak arkadaşlarımızın hiçbiri tanımıyor. Pınar’dan da duymadık. Olaydan sonra haberdar olduk. Biz ilişki olup olmadığını da bilmiyoruz. Pınar’ın o adamı tanıyan arkadaşları var sadece. Pınar tek yaşıyordu. Neşe dolu biriydi. Son senesiydi. Planları vardı.