Pınar Gültekin ile Cemal Metin sevgili miydi arkadaşları konuştu
Cemal Metin Avcı'nın vahşice öldürdüğü Pınar Gültekin'in arkadaşı Selver Gür "Her günümüz beraber geçiyordu. Bir sevgilisi olsa mutlaka bilirdim" dedi.
Türkiye günlerdir Pınar Gültekin'in Cemal Metin Avcı tarafından vahşice öldürülmesini konuşuyor. Muğla'nın Menteşe ilçesinin ormanlık alanında üzeri betonla kaplı bidon içinde Gültekin'in cesedi bulunmuştu. Bar işletmecisi evli 1 çocuk babası olduğu belirtilen Cemal Metin Avcı, Jandarma'nın sıkı çalışmasıyla kısa sürede yakalandı.
"Kıskançlık krizine girmiştim"
Evinde gözaltına alınan zanlının jandarmada verdiği ifadede, "Kıskançlık krizine girmiştim. Tartıştık, bana saldırdı, kavga ederken öldü. Cesedini yok etmek istedim. Önce yakmaya çalıştım. Olmadı, başaramadım. Sonra varile soktum, üzerine beton döktüm, yakalanacağımı biliyordum. Onu çok sevmiştim, çaresiz kaldım. Kıskançlık krizine girmiştim. Çok pişmanım. Çiftliğe gittiğimizde öldürme niyetim yoktu. Barışıp, birlikte olmayı düşünüyordum" dedi.
Avcı'nın ifadesine karşı Gültekin'in arkadaşları tam aksini söyledi. Gültekin'in öldürülmeden bir önce beraber olduğu arkadaşları Hürriyet'ten Musa Kesler'e konuştu.
Burcu Özdemir: Pınar ile ortak arkadaşlarımızın hiçbiri tanımıyor
Çarşamba günü 11.30’a kadar oturduk, sonra o başka bir mekana gitti. 01.30 gibi vedalaştık. ‘Eve gidiyorum, görüşürüz’ dedi ve gitti. Perşembe saat 17.00’den itibaren telefonuna ulaşamadık. Aramaya başladılar. Biz faili hiç tanımıyoruz. Bizim çevremizde çoğu kimse de tanımıyor. Pınar ile ortak arkadaşlarımızın hiçbiri tanımıyor. Pınar’dan da duymadık. Olaydan sonra haberdar olduk. Biz ilişki olup olmadığını da bilmiyoruz. Pınar’ın o adamı tanıyan arkadaşları var sadece. Pınar tek yaşıyordu. Neşe dolu biriydi. Son senesiydi. Planları vardı.