Zonguldak'ta F-16'lar ses duvarını aştı vatandaş patlama oldu sandı
ZONGULDAK başta olmak üzere Batı Karadeniz'de patlama sesi duyuldu. Vatandaşlar telefonla birbirine ulaşmaya çalışırken çıkan sese F-16 uçaklarının sebep olduğu açıklandı.
Bugün sabah saat 10.30 sıralarında art arda meydana gelen şiddetli iki patlama sesi Zonguldak, Bartın ve Düzce’nin Karadeniz’e kıyısı olan kesimlerinde duyuldu.
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Vatandaşlar yaşanan patlama sesi nedeniyle korkuya kapılıp, telefonlara sarıldı.
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Zonguldak İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, sese Ereğli ilçesi semalarında F-16 uçaklarının geçişi sebebi ile oluşan ses patlamasının neden olduğunu ifade etti.
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Ereğli Belediyesi tarafından yapılan açıklamada da F-16 uçaklarının ses duvarını aştığı belirtildi. Can ve mal kaybının da olmadığı bilgisi açıklamada ifade edildi.
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