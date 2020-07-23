BIST 119.401
DOLAR 6,85
EURO 7,92
ALTIN 413,18
HABER /  GÜNCEL
ADV Kurbanını kardeşinle paylaşır mısın?
ADV Kurban Rahmettir

Antalya'da 14 yaşındaki çocuk babasını beklerken öldü

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, kaldırımda babasını beklerken fenalaşarak yere yığılan 14 yaşındaki Ömer Dilber yaşamını yitirdi.

Abone ol

Manavgat- Antalya D400 karayolu Hatıplar Kavşağı yakınlarında önceki gün meydana gelen olayda, Ömer Dilber bisikletiyle babasının arkadaşına ait iş yerinin önüne gelerek beklemeye başladı. Bisikletini kaldırım üzerinde bulunan trafik levhasına dayayan Ömer Dilber, bir anda yere yığıldı.

Çevredekilerin yardımına koştuğu Ömer Dilber için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi. Çevredekilerin kolonya ve suyla ayıltılmaya çalıştığı Ömer Dilber'e ilk müdahaleyi olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı. Ambulansla hastaneye götürülen Ömer Dilber, kurtarılamadı.

Kalp krizi sonucu yaşamını yitirmiş olabileceği değerlendirilen Dilber'in son birkaç yıldır da zaman zaman baygınlık geçirdiği öğrenildi. Cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderilen Ömer Dilber'in bu yıl Ilıca Ortaokulu'ndan mezun olduğu ve Manavgat'taki Genç Saray Spor'un altyapı takımında futbol oynadığı belirtildi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Merkez Bankası merakla beklenen faiz kararını verdi
Köpeğe tecavüz ederek öldürdü! Sosyal medyada Volkan Uzun tepkisi
AK Partili Mehmet Metiner açıkladı dün gece Süleyman Soylu aradı
Ekrem İmamoğlu Erdoğan'la yaptığı görüşmeyi anlattı: Karar birliği yaptık
Yüksek Askeri Şura toplantısı bitti! Erdoğan Anıtkabir'de özel deftere bakın neler yazdı
Vatan Partisi'nin iki genel başkan yardımcısı FETÖ davalarında avukatlık yapıyor
ÖNCEKİ HABERLER
AYM'den Baro düzenlemesi kararı
Başakşehirli Ahmet Deha Sarıahmet Real Madrid'e imza attı
Ünlü sunucu Didem Arslan Yılmaz, Habertürk'ten ayrıldı! Yeni adresini açıkladı
Lille kulübü Burak Yılmaz'ı doğruladı: Evet ilgileniyoruz
Sultanahmet Meydanı'ndaki Cuma Namazı için sosyal mesafe etiketleri yapıştırıldı
Okul kayıtları ne zaman başlıyor 2020-2021 MEB okul kayıt takvimi
Yorumlar