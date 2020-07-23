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Köpeğe tecavüz ederek öldürdü! Sosyal medyada Volkan Uzun tepkisi

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ANKARA'da Volkan Uzun isimli kişinin kendisine emanet edilen cocker cinsi köpeğe tecavüz ettiği iddia edildi. Gözaltına alınan ve ardından serbest bırakılan Volkan Uzun'a tepki yağdı.

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Ankara'nın Küçükesat semtinde Volkan Uzun isimli kişinin kendisine emanet edilen cocker cinsi köpeğe tecavüz ettiği iddia edildi.

Gözaltına alınmasının ardından serbest bırakılan Uzun' a sosyal medyada tepki yağdı.

Twitter’da başlatılan #VolkanUzunTutuklansın etiketi Türkiye gündeminde ilk sırada yer aldı.

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