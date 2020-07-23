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Köpeğe tecavüz ederek öldürdü! Sosyal medyada Volkan Uzun tepkisi
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ANKARA'da Volkan Uzun isimli kişinin kendisine emanet edilen cocker cinsi köpeğe tecavüz ettiği iddia edildi. Gözaltına alınan ve ardından serbest bırakılan Volkan Uzun'a tepki yağdı.Abone ol
Ankara'nın Küçükesat semtinde Volkan Uzun isimli kişinin kendisine emanet edilen cocker cinsi köpeğe tecavüz ettiği iddia edildi.
Gözaltına alınmasının ardından serbest bırakılan Uzun' a sosyal medyada tepki yağdı.
Twitter’da başlatılan #VolkanUzunTutuklansın etiketi Türkiye gündeminde ilk sırada yer aldı.