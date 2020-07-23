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Başakşehirli Ahmet Deha Sarıahmet Real Madrid'e imza attı

Medipol Başakşehir altyapısında forma giyen Deha Sarıahmet, Real Madrid'e transfer oldu.

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Dünya devi Real Madrid, Süper Lig’de 2019-2020 sezonunun bitmesine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Medipol Başakşehir’in altyapısında oynayan Ahmet Deha Sarıahmet’ı kadrosuna kattı. Real Madrid, 17 yaşındaki genç futbolcu ile ön protokol imzaladı.

Futbola Boluspor altyapısında başlayan, daha sonra Gençlerbirliği’ne transfer olan Ahmet Deha Sarıahmet, Şubat 2020’de Medipol Başakşehir’in altyapısına gelmişti. Ahmet Deha Sarıahmet, genç takımlarda çıktığı toplam 79 maçta 34 gol atma başarısı gösterdi. Ahmet Deha Sarıahmet, Türkiye’nin genç milli takımlarında da forma giydi.

''Ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğim”
Transferi ile ilgili Düzce’nin yerel televizyon kanalı Öncü TV’ye konuşan Deha Sarıahmet “Şu an çok heyecanlıyım. Biraz da düşünceliyim. İngilizce ve İspanyolca çok fazla bilmiyorum. Bu beni biraz zorlayabilir. İnşallah kısa sürede oraya uyum sağlayacağım. Ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğim” ifadelerini kullandı.

1,5 yıldır takip ediyormuş
Transfer süreci ile ilgili de bilgi veren genç futbolcu, Real Madrid’in kendisini bir buçuk yıldır takip ettiğini söyledi. Öte yandan Boluspor’un 2003’lü kalecisi İhsan Efe Çalış’ın da Real Madrid’le denemelere çıkacağı öğrenildi.

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