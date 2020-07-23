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Fransa'dan küstah açıklama: Türkiye’ye yaptırım uygulanmalı

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DOĞU AKDENİZ’de sondaj gerilimi devam ederken Fransa’dan skandal bir açıklama geldi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Akdeniz'in doğusundaki güvenliği özellikle Türkiye olmak üzere diğer aktörlere bırakmak çok ciddi bir hata olur" ifadelerini kullandı.

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Güney Kıbrıs lideri Nikos Anastasiades ile bir araya gelen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Doğu Akdeniz'de "kuralları ihlal edenlere" yaptırım uygulanması gerektiğini savundu.

Reuters haber ajansının “son dakika gelişmesi” olarak servis ettiği haberde Macron’un Akdeniz’in doğusundaki gerilimin sorumlusu olarak Türkiye’yi gösterdiği belirtildi.

"Fransa bunun olmasına izin vermeyecek"

Macron, şu açıklamaları yaptı: Akdeniz’in doğusundaki güvenliği özellikle Türkiye olmak üzere diğer aktörlere bırakmak çok ciddi bir hata olur. Bu Avrupa için bir seçenek değil ve Fransa bunun olmasına izin vermeyecek. Akdeniz’in bu bölgesindeki enerji ve güvenlik konuları iki ülkemiz için hayati bir öneme sahip.

Türkiye ve Rusya bu bölgede güç mücadelesini yüzümüzün önünde daha da çok belirgin bir şekilde yapıyorlar ve Avrupa Birliği buna karşı çok az şey yapıyor.

"Provokasyonlara yanıt verilmemesi hata"

Fransa Cumhurbaşkanı, AB’nin Akdeniz’in doğusundaki “provokasyonlara” yanıt vermemesinin bir hata olduğunu dile getirirken Yunan kıta sahanlığını “ihlal” edenlere yaptırım uygulanmasını istediğini de söyledi.

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