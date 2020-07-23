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CHP'li eski vekil Sinan Aygün şaşırttı: Davet bekliyorum Erdoğan'ın elini öpeceğim

ANKARA Ticaret Odası (ATO) eski başkanı ve CHP eski milletvekili Sinan Aygün, Ayasofya'daki ilk cuma namazı sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini öpüp sözünü yerine getirmek için davet beklediğini belirtti.

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"Eğer bana telefonda bile davet gelmiş olsa yarın sabah 07.00’de yola çıkarım İstanbul’da olurum." diyen CHP'li eski Vekil Sinan Aygün, "Cuma namazını eda ederiz. Şu anda davet bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Sinan Aygün, Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Ayasofya için bu el öpülür. Kimin eli olursa olsun kim açtıysa eli öpülür" diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı makamına yazdığı mektupla ilgili konuşan Sinan Aygün, 2004-2005 yılından bu yana ATO Başkanlığı sırasında da Ayasofya’nın ibadete açılması konusunda çalışmalar yaptığını ve bunu zaman zaman da gündeme getirdiğini söyledi.

"Açsın burayı gidip elini öpeceğim"

2011 yılında milletvekili olunca Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin Meclis'e soru önergesi verdiğini anımsatan Aygün, "Bir cevap gelmedi o zaman. 2012 yılında bir canlı yayındayken muhabir arkadaş, ‘Ayasofya’nın açılması konusunda soru önergesi vermiştiniz, bir cevap geldi mi? Niye Tayyip Erdoğan’a çağrı yapıyorsunuz? Ayasofya'yı Tayyip Erdoğan mı kapattı ki o açsın?' diye sordu. 'Ayasofya Atatürk zamanında müze oldu; ama şu anda güçlü bir hükümet ve iktidar var, istiyorsa burayı açabilir' dedim. Televizyondaki psikolojinin etkisiyle ‘açsın burayı gidip elini öpeceğim, açılışta da yanında duracağım' dedim" ifadelerini kullandı.

"İyi olur diye düşünüyorum"

Aygün, Ayasofya'nın ibadete açılması kararından sonra Twitter’da kendisiyle ilgili 'Ayasofya açıldı ne yapacaksın, sözünde duracak mısın?' gibi 1000'e yakın tweet atıldığını hatırlatarak şöyle konuştu:

Ben de bundan etkilendim. Bununla ilgili Sayın Cumhurbaşkanına bunu anlatan mektup yazdım. Orası normal açılmış olsaydı cuma günü kendim gidecektim. Ama gördüm ki bir kısıtlama var. Bu pandemiden dolayı sadece davetliler gidecek. O yüzden 'davetiye gelirse giderim' dedim, hem o tweetlere karşı 'bakın ben görevimi yaptım' diye.

Ama bana hala cevap gelmedi. Geç mi? Hayır geç değil. Eğer bana telefonda bile davet gelmiş olsa yarın sabah 07.00’de yola çıkarım İstanbul’da olurum. Cuma namazını eda ederiz. Şu anda davet bekliyorum. Ayasofya’ya gitmekten cuma namazı kılmaktan Tayyip Bey ile orada gözükmekten bu anlamda hiçbir yanlış olacağını düşünmüyorum. İyi olur diye düşünüyorum.

Çünkü Ayasofya’nın açılması benim idealimdi. Ülkenin Cumhurbaşkanı, elini öperim niye öpmeyeyim. Benden de 5 yaş büyük. Ama kendisi öptürür mü onu bilmem. Benden küçük de olmuş olsaydı Ayasofya için bu el öpülür. Kimin eli olursa olsun kim açtıysa eli öpülür.

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