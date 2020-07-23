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Eskişehir'de depodan yayılan kötü koku cesede götürdü

İhlas Haber Ajansı

ESKİŞEHİR'de yayılan koku üzerine bakılan depodan erkek cesedi çıktı. Cesedin; yakınlarının 2 gündür haber alamadığı, 55 yaşındaki Metin D.'ye ait olduğu belirlendi. Talihsiz adamın ölüm nedeni ise kalp krizi olarak açıklandı.

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Olay Arifiye Mahallesi Özger Sokak'ta yaşandı. Dün akşam saatlerinde sokak üzerinde bulunan bir iş yerine ait depodan yayılan koku nedeniyle çevredekiler, 155 Polis İmdat hattına ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen ekipler, depoya indiklerinde 55 yaşındaki Metin D.'nin cansız bedeniyle karşılaştı. Ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayet şüphesine karşı bölgede geniş çaplı inceleme başlattı.

Yakınları 2 gündür haber alamıyormuş

Yapılan çalışmalarda polis, hayatını kaybeden Metin D.'nin yakınlarının yaklaşık 2 gündür kendisinden haber alamadığını tespit etti.
Öte yandan ilk belirlemelere göre, cinayet şüphesinin olmadığı olayda 55 yaşındaki Metin D.'nin kalp krizine bağlı hayatını kaybettiği öğrenildi.

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