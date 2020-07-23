Suriye Resulayn'da terör örgütü YPG/PKK bombalı araç patlattı: 1 ölü, 14 yaralı

SURİYE Resulayn'da halk eğitim merkezi önünde bombalı araç patlatıldı. Milli Savunma Bakanlığı, Patlamada sivillerden 1'inin öldüğünü 14'ünün yaralandığını aktardı.

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Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'nin Resulayn kentinde kalleş saldırıyı gerçekleştirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan olayla ilgili açıklamada, "PKK/YPG'li teröristler bu kez de Resulayn'da yaşayan masum sivilleri hedef aldı. Resulayn şehir merkezindeki Halk Eğitim Merkezi önünde bombalı araç patlatan teröristler 1 masum sivili katlederken 14 sivili de yaraladı" denildi.