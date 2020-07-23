BIST 119.381
DOLAR 6,85
EURO 7,92
ALTIN 413,55
HABER /  GÜNCEL
ADV Kurbanını kardeşinle paylaşır mısın?
ADV Kurban Rahmettir

Suriye Resulayn'da terör örgütü YPG/PKK bombalı araç patlattı: 1 ölü, 14 yaralı

Demirören Haber Ajansı

SURİYE Resulayn'da halk eğitim merkezi önünde bombalı araç patlatıldı. Milli Savunma Bakanlığı, Patlamada sivillerden 1'inin öldüğünü 14'ünün yaralandığını aktardı.

Abone ol

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'nin Resulayn kentinde kalleş saldırıyı gerçekleştirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan olayla ilgili açıklamada, "PKK/YPG'li teröristler bu kez de Resulayn'da yaşayan masum sivilleri hedef aldı. Resulayn şehir merkezindeki Halk Eğitim Merkezi önünde bombalı araç patlatan teröristler 1 masum sivili katlederken 14 sivili de yaraladı" denildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Sivas'ta 832 yıllık Ulu Cami'nin eğri minaresinin sırrını sensörler cözecek Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Ali Erbaş'tan yeni Ayasofya açıklaması ilk defa Prof. Dr. bir hocamızı imam olarak atıyoruz
Fransa'dan küstah açıklama: Türkiye’ye yaptırım uygulanmalı
Merkez Bankası merakla beklenen faiz kararını verdi
Köpeğe tecavüz ederek öldürdü! Sosyal medyada Volkan Uzun tepkisi
AK Partili Mehmet Metiner açıkladı dün gece Süleyman Soylu aradı
Ekrem İmamoğlu Erdoğan'la yaptığı görüşmeyi anlattı: Karar birliği yaptık
ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye-İspanya arasında önemli anlaşma! İmzalar atıldı
Eskişehir'de depodan yayılan kötü koku cesede götürdü
Zilhicce ayı namazı kaç rekat nasıl kılınır Diyanet
Sakarya'da vahşet! Kedi vurularak öldürüldü sahipleri isyan etti
MSB: Libya'da mayın ve EYP'lerin imha çalışmaları sürüyor
Volkan Uzun köpeğe tecavüz olayı kriz çıkardı twitter'da isyan başladı!
Yorumlar