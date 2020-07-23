ABD'de kardeşi için köpekle boğuşan minik Walker dünya şampiyonu ilan edildi

ABD’de 4 yaşındakini kardeşini kurtarıp köpeğin önüne atlayan Walker (6), dünya şampiyonu ilan edildi. Dünya Boks Konseyi (WBC) tarafından 'Gezegenin en cesur adamı' denerek Walker'a şampiyonluk kemeri verildi.

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Dünya çapında ünlenen ve gösterdiği cesaretle övgüler alan ABD’li Bridger Walker’a, bir övgü de WBC’den (Dünya Boks Konseyi) geldi. WBC, Walker’ı gösterdiği kahramanlıktan dolayı ‘Dünya Şampiyonu’ ilan etti ve ona şampiyonluk kemeri armağan etti.

WBC Başkanı Mauricio Sulaiman, yaklaşık 90 dikiş atılan minik çocukla ilgili, “WBC’nin yeni dünya şampiyonu! Bridger Walker: Gezegenin en cesur adamı! Seninle gurur duyuyoruz sevgili Bridger, sen gerçek bir kahramansın” açıklamasını yaptı.

Peki, ne olmuştu?

Walker, 4 yaşındaki kız kardeşini köpek saldırısından kurtarmak için araya girmiş ve köpeğin saldırısına maruz kalmıştı. Saldırıdan sonra yüzüne yaklaşık 90 dikiş atılan Walker “Biri ölecekse kardeşim yerine bu ben olmalıyım diye düşündüm ve harekete geçtim” açıklamasını yapmıştı.

10 Temmuz’da sosyal medyadan hikayesinin yayınlanmasından sonra ünlenen ve cesaretiyle övgüler alan Walker, kahraman ilan edilmişti.