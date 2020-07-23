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Yanına yatan kardeşine tecavüz etti! Kayseri'den iğrenç haber

KAYSERİ'de korktuğu için yanına yatan 11 yaşındaki kardeşine cinsel istismarda bulunan sapığın cezası belli oldu.

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Mide bulandıran haberlerin ardı arkası kesilmiyor.  Kayseri'de Haziran 2018'de meydana gelen olayda F.S., gece korktuğu için yanına yatan kardeşi H.S.'ye cinsel istismarda bulundu.

Suçlamaları kabul etmedi

H.S.'nin durumu anlattığı ailesinin şikayeti üzerine gözaltına alınan F.S., tutuklandı. Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'hürriyeti yoksun kılma' ve 'çocuğun cinsel istismarı' suçlarından tutuklu yargılanan F.S., cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile karar duruşmasına katıldı, H.S. de salonda hazır bulundu. Önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirten sanık F.S., "Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi istiyorum" dedi.

Cezası belli oldu

Mahkeme heyeti, F.S.'ye, 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 15 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası vererek, tutukluluk halinin devamına karar verdi. 'Hürriyeti yoksun kılma' suçundan ise sanığın beraatına hükmedildi.

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