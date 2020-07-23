BIST 119.010
DOLAR 6,85
EURO 7,94
ALTIN 415,21
HABER /  SPOR
ADV Kurbanını kardeşinle paylaşır mısın?
ADV Kurban Rahmettir

Mircea Lucescu, Dinamo Kiev'in başına geçti

ADV Kurban Rahmettir
ADV Kurbanın Hikmeti Paylaşmaktır

UKRAYNA takımlarından Dinamo Kiev, son olarak A Milli Futbol Takımı'nı çalıştıran Rumen Teknik Direktör Mircea Lucescu ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Abone ol

Türkiye'de Galatasaray ve Beşiktaş ile şampiyonluklar yaşayan, A Milli Futbol Takımı'nda da görev alan Rumen teknik adam Mircea Lucescu'nun yeni adresi belli oldu. 

Lucescu, Ukrayna takımlarından Dinamo Kiev ile anlaştı. Kulübün resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, deneyimli çalıştırıcı ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

74 yaşındaki teknik adam kariyerinde Dinamo Bükreş, Brescia, Inter, Rapid Bükreş, Shaktar Donetsk ve Zenit'i de çalıştırdı.

''Bana güvenen Dinamo Kiev Başkanı Surkis'e teşekkür ediyorum" Ukrayna'yı özlediğini söyleyen Lucescu, "Burada başarılı yıllar geçirdim. Taraftarlarla çok iyi bir ilişkim vardı. Bana güvenen Dinamo Kiev Başkanı Surkis'e teşekkür ediyorum" diye konuştu.

SON DAKİKA HABERLERİ
İYİ Parti kurucu üyesi Mahmut Bozkurt partisinden istifa etti
Cezaevindeki mahkumlar Pınar Gültekin’in katili Cemal Metin Avcı'yı istemedi
Kocaeli'de 12 lira gelmesi gereken fatura böyle gelince şaşırıp kaldı
CHP'li eski vekil Sinan Aygün şaşırttı: Davet bekliyorum Erdoğan'ın elini öpeceğim
Ali Erbaş'tan yeni Ayasofya açıklaması ilk defa Prof. Dr. bir hocamızı imam olarak atıyoruz
Fransa'dan küstah açıklama: Türkiye’ye yaptırım uygulanmalı
ÖNCEKİ HABERLER
Halkalı'da su borusu patlayınca cadde göle döndü
Denizlispor'da Onazi takımdan ayrıldı
Yanına yatan kardeşine tecavüz etti! Kayseri'den iğrenç haber
Adalar'da kullanılacak elektrikli araçların ücret tarifesi belli oldu
Zilhicce ayı çekilecek zikirleri ilk 10 günlük zilhicce zikirleri
AÖF yaz okulu ücretleri 2020 ders başı kaç para oldu?
Yorumlar