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Cezaevindeki mahkumlar Pınar Gültekin’in katili Cemal Metin Avcı'yı istemedi

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MUĞLA’da öldürülen daha sonra yakılıp, bir varilin içine konularak üstüne beton dökülen Pınar Gültekin’in katil zanlısı Cemal Metin Avcı tutuklu olduğu cezaevinde tek kişilik hücreye alındı.

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Muğla'da 16 Temmuz günü kendisinden haber alınamayan ve eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı tarafından öldürülerek cesedi ormanlık alana atılan üniversite öğrencisi 27 yaşındaki Pınar Gültekin'in cenazesi Bitlis’in Hizan ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Muğla Akyaka’da öldürülen Pınar’ın katili Ceman Metin Avcı çıkarıldığı mahkeme sonrasında tutuklanarak Muğla E tipi cezaevine gönderildi. 

Tek kişilik hücreye yerleştirildi
Zanlı burada yerleştirildiği koğuşta mahkumlardan tepki gördüğü gerekçesiyle tek kişilik hücreye yerleştirildi.

''Yüreğimiz yandı''
Cenaze töreninin ardından açıklamalarda bulunan Gültekin’in babası Sıddık Gültekin, “Babalar evlatlarını okula göndermelidirler. Benim 5 çocuğum vardı. Kızım okumak istedi. Örf ve adetlerimizde, bu bölgede kız çocuğu okutulmamasına rağmen kızımızı okuttuk. Ben erkek çocuğumu okutmadım kız çocuğum okusun diye. Kimseye muhtaç olmasın, ayaklarının üzerinde dursun diye okuttum. O istedi diye okuttum. Okulda da başarılı bir öğrenciydi. Çocuklarımızın başında nöbetçi tutmak mı lazım? Yanılmıyorsam Muğla’da yaşanan üçüncü vaka oldu. Yüreğimiz yandı. Unutmak mümkün değil. Şu an insanlar var rahat görünüyoruz. Evimize çekildiğimiz zaman siz bizi görün” dedi.

''Dileğimiz, başka aileler bu acıyı yaşamazsın”
Gültekin’in dayısı ise aile olarak derin bir üzüntü içerisinde olduklarını belirterek, “Bu sadece bir aile değil tüm Türkiye’nin sorunudur. Türkiye’de daha fazla kadın öldürülmesin. Bunun için Cumhurbaşkanımızdan, diğer siyasi partilerden gerekli düzenlemelerin yapılmasını istiyoruz. Toplumda infial olmasın, insanlar rahat olsun. Bu şekilde olursa insanlar kızlarını okutmaktan vazgeçer. Şimdi bir algı var, kimse kızlarını dışarıya göndermek istemez. Bu toplumun manevi olarak çökmesine neden olan olaylardan bir tanesidir. Dileğimiz, başka aileler bu acıyı yaşamazsın” ifadelerini kullandı.

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