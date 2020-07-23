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Halkalı'da su borusu patlayınca cadde göle döndü

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HALKALI'da metro inşaatı çalışmaları sırasında İSKİ'ye ait su borusunun patlaması sonucu cadde göle döndü.

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Küçükçekmece, Halkalı'da bulunan Yarımburgaz Caddesi'ndeki metro inşaatı çalışmaları sırasında iş makinası İSKİ'ye ait su borusunu patlattı.

Borudan akan sular nedeniyle cadde göle döndü, araçlar ilerlemekte güçlük çekti. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.

Göle dönen cadde trafiğe kapatıldı. Ekipler suyu tahliye etmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması ve göle dönen cadde havadan da görüntülendi.

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