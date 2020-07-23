Mehmet Yalçınkaya babası kimdir kaç yaşında neden öldü?

Masterchef Türkiye'nin sivri dilli dobra jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın babası Seyfettin Yalçınkaya Bolu'da vefat etti. Seyfettin Yalçınkaya'nın bir süredir tedavi gördüğü belirtildi. Peki 46 yaşındaki Mehmet Yalçınkaya'nın babası neden vefat etti? Mehmet Şef'in annesi ve ailesi kimdir?

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Masterchef Türkiye jüri koltuğunda oturan isimlerden biri olam Mehmet Yalçınkaya'yı yıkan ölüm haberi geldi. Bolu'da bir süredir tedavi gören Mehmet Yalçınkaya'nın babası Seyfettin Yalçınkaya vefat etti. Baba Seyfettin Yalçınkaya'nın cenaze tören yani Bolu'da yapılacak. Peki sivri dili ile yarışmacıların en çok çekindiği isim olan Mehmet Şef kimdir, evli mi eşi ve kızı Sude kimdir?

Bir süredir Bolu'da tedavi gören 'Masterchef Türkiye' programının sevilen jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya'nın babası Seyfettin Yalçınkaya öldü

Birçok ödülün sahibi olan Mehmet Yalçınkaya aslen Bolulu ve 46 yaşında. Yarışmanın sivri dilli jürilerinden biri olan Mehmet Yalçınkaya renkli kişiliği ve kendine has uslubü ile kendini sevdirdi.

Babamı ,arkadaşımı büyük çınarımı kaybettim dua istiyorum hepinizden

Mehmet Yalçınkaya Eğitimini İstanbul Yemek Akademisi İnsan Anatomisi ve Sindirim Sistemi Bölümü'nde tamamlamdı.Amerika'da yayınlanan ünlü gurme dergisi Culinary'de Trend Chef olarak spesiyalleri ve biyografisi yayınlandı.

2008 yılında katıldığı Almanya'da düzenlenen Ika Olimpiyade Der Köche A katagorisinde bronz madalya alarak dünya üçüncüsü oldu.

Türkiye'de Fusion Mutfak akımını uygulayan ilk şeflerden olan Mehmet Yalçınkaya; Banquet servislerinde kişiye özel olarak hazırlanan minimalist ve butik çalışma olan servis konseptini geliştirdi.

Euroturkchefs Culinary Team takımını 2008 yılında kurarak kaptanlığını yapmıştır. Heds Grup /Türkiye Cumhuriyeti Turizm Bakanlığı bünyesinde 2010 yılında gastronomi workshopları gerçekleştirdi, aynı zamanda Berlin Film Festivali, Grune Woche I.T.B Turizm Fuarı dahil bir çok İnternationel organizasyonunda gala yemekleri verdi. Türkiye Aşçılar Federasyonu Turculina Team Direktörü olarak Dünya Aşçılar Olimpiyatlarında2012 yılında dünya ikincisi oldu.

Bir çok başarıya imza atan Mehmet Yalçınkaya hakkında 2013 yılında Al monitör yazarı Californiya Üniversitesi Öğretim Üyesi Pınar Tremblay tarafından Inno Turkısh Cusine adlı makale yayınlanmıştır.

Mehmet Yalçınkaya'nın Sude adında bir kızı var.

Masterchef Mehmet Şefin parmağına ne oldu: MasterChef Türkiye’nin 3 jürisinden biri olan ‘Mehmet Şef’ Mehmet Yalçınkaya’nın sol elini sürekli cebinde tutması zaman zaman sosyal medyada konuşuluyor. Bolulu Mehmet Şef’in, sol elini sürekli cebinde tutmasının acı bir hikayesi var.

Şef Mehmet Yalçınkaya parmaklarını kıyma makinesine kaptırmış

Zaman zaman yarışmacılara tavırlarıyla eleştiri konusu olan Mehmet Şef, mutfakta geçirdiği bir kaza sonrası 3 parmağını kaybetmiş. Mehmet Şef’in parmaklarını kıyma makinesine kaptırdığı söyleniyor.