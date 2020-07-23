Zekai Aksakallı nereli eşi ve çocukları kimdir? Bordo bereli komutan emekli edildi

2020 yılı YAŞ kararları ile emekli edilen Zekai Aksakallı'yı Türkiye Özel Kuvvetler Komutanı olarak tanıdı. Bordo bereli olan Zekai Aksakallı, 15 Temmuz darbe girişiminde kritik rol oynadı. Zekai Aksakallı'nın Ömer Halisdemir'e verdiği talimat sayesinde FETÖ'cüler komutanlığı ele geçiremedi.

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Korgeneral Zekai Aksakallı, Özel Kuvvetler Komutanı iken 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Gelibolu 2. Kolordu Komutanlığına atandı. Aslen Erzurumlu olan Zekai Aksakallı, Nursel Aksakallı ile evli. 58 yaşında olan Zekai Aksakallı'nın 2 çocuğu bulunuyor.

Zekai Aksakallı 2013 yılından 2017 yılına kadar Özel Kuvvetler Komutanı olarak görev yapmaktı. Zekai Aksakallı 28 Temmuz 2016 tarihli YAŞ toplantısında korgeneralliğe terfi ettirildi. Fetullahçı Terör Örgütü‘nün (FETÖ) darbe girişimine karşı, “Eşkiyalar başarılı olamayacaklar” diyerek tepki gösteren Zekai Aksakallı, terfi sonrasında gelen atama ile kriz yaşandı.

Özel Kuvvetler Komutanlığı komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı'nın Gelibolu 2. Kolordu Komutanlığına atanması üzerine Kara Kuvvetleri'ndeki görev süresi dolmadan istifaya niyetlendi, ancak daha sonra ikna edildi.

Ömer Halisdemir'e emri o vermişti

15 Temmuz 2016 FETÖ darbe girişimi gününde gazi ordu evinden eşiyle ve korumasıyla çıkarken iki araçla sıkıştırılıp ele geçirilmeye çalışıldı. Mücadele ederek kurtulduysa da eşi o sırada kolundan yaralandı. Bu arada Özel Kuvvetler Komutanlığı içeriden ele geçirilmeye çalışılmaktaydı. Koruma astsubayı Ömer Halisdemir'e, darbeciler tarafından Özel Kuvvetler Komutanı olarak atanan Tuğgeneral Semih Terzi'nin karargâha girmeden öldürülmesini emretti. Terzi'yi vurarak öldüren Halisdemir ise 10 koruma tarafından ateş edilerek, 30 kurşunla hayatını kaybetti.

Korumasının ayakları koptu

Ömer Halisdemir'in hayatını kaybetmesinden hemen sonra, Özel Kuvvetler Komutanı korumalarını çağırdı. Araçlarla yanına ulaşmaya çalışan ekibi kobra ile havadan saldırıya uğradı. Korumaları yaralandı. Bir koruma astsubayının ayakları bu saldırı sonucunda koptu. Komutan yanına alabileceği yakın arkadaşlarını aradı.

Ekibiyle Özel Kuvvetleri darbecilerden geri aldı

Özel Kuvvetler Komutanlığı bütün birimleri Türkiye, Suriye ve Irak'ta bulunduğundan Ankara'da çok az sayıda bir personel bulunmaktaydı. Astsubayların yanında yalnızca beylik tabancaları vardı. Yakın gördükleri birimlerden uzun namlulu silah ve mühimmat aldılar. Karargâhı almak için darbecilere karşı harekete geçtiler. Yaralılar vermelerine rağmen Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı darbecilerden geri aldılar.

Darbe girişimine karşı açıklama yaparak "Eşkıyalar başarılı olamayacaklar" şeklinde tepki gösterdi.



Darbe girişimi sonrası 28 Temmuz 2016 tarihinde yapılan Yüksek Askeri Şura toplantısında darbe teşebbüsü sırasında gösterdiği olağanüstü mücadeleden dolayı rütbe süresinin dolmasına 1 yıl daha olmasına rağmen Korgeneral rütbesine terfi ettirildi.

24 Ağustos 2016 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu öncülüğünde Suriye'nin Cerablus ve el-Bab kasabasının Irak ve Şam İslam Devleti'nden geri alınması için düzenlenen Fırat Kalkanı Operasyonu'nun komutanlığını yaptı. 20 Ağustos 2017 tarihinde 2. Kolordu komutanı olarak atandı.

Korgeneral Zekai Aksakallı 2020 yılı YAŞ kararları ile emekli edildi.