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Merkez Bankası rezervleri 89 milyar 459 milyon dolara geriledi

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Merkez Bankası toplam rezervleri geçtiğimiz hafta 577 milyon dolar azalarak 89 milyar 459 milyon dolara geriledi.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımladı. Buna göre, 17 Temmuz'da Merkez Bankası rezervleri 89 milyar 459 milyon dolara geriledi.

Brüt döviz ve altın rezervleri

Brüt döviz rezervleri, 381 milyon dolar azalışla 49 milyar 230 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 10 Temmuz'da 49 milyar 611 milyon dolar seviyesindeydi. Söz konusu dönemde altın rezervleri, 196 milyon dolar düşüşle 40 milyar 425 milyon dolardan 40 milyar 229 milyon dolara geriledi.

Toplam rezervler 577 milyon dolar azaldı

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 577 milyon dolar azalışla 90 milyar 36 milyon dolardan 89 milyar 459 milyon dolara düştü.

TCMB rezervleri (milyon dolar)

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