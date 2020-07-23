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'Elektrikli kaykay' yönergesine ret! İki bakanlık koordineli çalışacak

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İSTANBUL'da kullanılan elektrikli kaykaylara getirilecek düzenlemelerle ilgili yönerge UKOME toplantısında reddedildi.

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İstanbul Ulaşım Koordinasyon Merkezinin (UKOME)'nin geçtiğimiz ay gerçekleştirilen toplantısında, İstanbul'da ticari olarak kullanılan elektronik kaykaylarla ilgili teklif de görüşülmüş ve yapılan görüşme sonucunda alt komisyona yollanmıştı.  Alt komisyon üyelerinin görüşleri doğrultusunda değişiklikler yapıldı.

İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleşen İstanbul Ulaşım Koordinasyon Merkezi(UKOME) toplantısında tartışılan "Elektrikli Kaykay Paylaşım Sistemi Yönergesi" oy birliği ile reddedildi. Yönerge üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'yla da koordineli çalışma kararı alındı.

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