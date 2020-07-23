Çin ilk Mars keşif görevini başlattı

ÇİN, Mars'ta görev yapacak ilk keşif aracına ev sahipliği yapan uzay aracını fırlattı. Tianwen-1'in 7 aylık ve 55 milyon kilometrelik bir yolculuktan sonra Şubat 2021'de Mars'a ulaşması bekleniyor.

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Çin'in resmi haber ajansı Xinhua'da yer alan habere göre, "Tianwen-1" adı verilen Mars görevi kapsamında Kızıl Gezegen'in yörüngesinde keşif faaliyeti yürütecek bir uydu ile yüzeyine inecek bir robotik gezginci araç, Long March-5 roketiyle fırlatıldı.

Uydu ve gezginci robotun, ülkenin güneybatısında Hainan Adası'ndaki uzay merkezindeki fırlatılıştan 45 dakika sonra, Dünya yörüngesinde, Mars'a transfer edileceği konuma ulaştığı bildirildi.

Keşif araçlarının 7 aylık bir yolculuğun ardından Kızıl Gezegen'e ulaşması planlanıyor. Çince "göklerdeki hakikati aramak" anlamına gelen "Tianwen" misyonu, adını milattan önce (M.Ö.) 4. yüzyılda yaşayan Çinli şair Qu Yuan'ın dizelerinden alıyor.

Çin'in uzay çalışmaları Mars görevi ile sınırlı değil. Ülke, 2023 yılına kadar yörüngede üç kapsülden oluşan insanlı bir uzay istasyonu kurmayı planlıyor. Çin, halen aktif olan Uluslararası Uzay İstasyonu’nun 2024’te misyonunu tamamlamasıyla yörüngedeki tek daimi uzay istasyonuna sahip ülke konumuna gelecek.



Uzay çalışmalarına 1956’da başlayan ve yörüngeye ilk uydusunu 1970’te fırlatan Çin'in, insanlı uzay istasyonu projesi, konumlandırma, gözlem ve iletişim uydularının yanı sıra üç seneye kadar yörüngede yaklaşık 200 uzay aracıyla ağını daha da güçlendirme arayışında.



Çin Ulusal Uzay İdaresi, 2025 yılına kadar Ay yüzeyinde bir gözlemevi inşa etmeyi, Mars ile Jüpiter’in keşfi, kuyruklu yıldızlar, kara delikler ve dünya dışı hayat gibi konularda araştırmalara başlamayı ve 2050’ye kadar “kızıl gezegene" insanlı misyon göndermeyi planlıyor.



Ülke, ABD ve Rusya’dan sonra dahil olduğu yarışta, rakiplerini geride bırakarak 2045'e kadar “uzayın lideri” olmayı hedefliyor.