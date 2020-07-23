Koronavirüs hayvandan bulaşır mı?

Dr. Öğr. Üyesi Seyda Şahin, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi yaptığı açıklamada, koronavirüsün hayvandan bulaştığını gösteren bir vaka bulunmadığını, ancak yine de tedbirin elden bırakılmaması gerektiğini ifade etti.

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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Seyda Şahin, pandemi sürecinde kurban kesimi ile ilgili açıklamada bulundu.

Şahin, dünyanın pandemiden dolayı olağanüstü bir dönemden geçtiğini ve bu koşullarında ilk defa bir Kurban Bayramı kutlanacağını söyledi. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi tedbirin elden bırakmaması gerektiğini ifade eden Şahin koronavirüsün, damlacık ve temas yoluyla, hasta insandan duyarlı insanlara bulaşan bir hastalık olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Kurbanlık hayvanlarda, bugüne kadar koronavirüsün bulaştığını gösteren bir kanıt yoktur. Dolayısıyla, bu zamana kadar görülmüş veya bildirilmiş herhangi bir vakamız yoktur. Ancak, bu durum tedbiri elden bırakmayı gerektirmiyor. Kurban satış, kesim, parçalama ve dağıtım aşamalarında ve bayramlaşma esnasında yoğun bir insan hareketliliği olacaktır.

Bu bağlamda, hayvanlardan ziyade insandan insana bulaşma söz konusu olabileceği için, fiziksel mesafenin korunması, maskenin doğru takılması ve temizlik kurallarına uyulması çok önemli olacaktır."