YAŞ'ta sürpriz emeklilik kararı! Zekai Aksakallı ve İsmail Metin Temel emekli edildi!

YAŞ'ta Korgeneral Zekai Aksakallı ile Orgeneral İsmail Metin Temel emekliye sevk edildi. Zekai Aksakallı'yı 15 Temmuz darbe girişiminde Bordo berelilerin komutanıydı ve sonrasında Fırat Kalkanı harekatını yönetti. İsmail Metin Temel de Afrin Harekatı'nın komutanıydı.

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YAŞ'tan sürpriz kararlar çıktı. Eski Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı ile Genelkurmay Denetleme ve Değerlendirme Başkanı Orgeneral Metin Temel emekli edildi. 2. Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı, dördüncü yıldızı takma ihtimali olan terfi sırasındaki isimler arasında yer alıyordu.

YAŞ kararları kapsamında 3. Ordu Komutanı Korgeneral Şeref Öngay ile Ege Ordusu Komutanı Korgeneral Ali Sivri'nin görev süreleri bir sene uzatıldı. Kara Kuvvetleri EDOK Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci ile 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ın görev süreleri bir yıl uzatıldı.

Kadrosuzluk nedeniyle Temel ve Aksakallı emekli edildi

YAŞ kararları kapsamında, Orgeneral İsmail Metin Temel ile 2. Kolordu Komutanı Zekai Aksakallı kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi.

Korgeneral Zekai Aksakallı kimdir?

Erzurum’da dünyaya gelen Zekai Aksakallı iki çocuk babasıdır. Zekai Aksakallı 2013 yılından bugüne Özel Kuvvetler Komutanı olarak görev yapmaktadır. Zekai Aksakallı 28 Temmuz 2016 tarihli YAŞ toplantısında korgeneralliğe terfi etmiştir.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanı olarak görev yapan Zekai Aksakallı, darbenin bastırılmasında etkili olmuş bir isim olarak öne çıkmıştı. Fırat Kalkanı Operasyonu'nu yöneten Özel Kuvvetler Komutanlığı komutanı olan Korgeneral Zekai Aksakallı, terfi beklerken Özel Kuvvetler Komutalığı görevinden alınıp Gelibolu 2. Kolordu Komutanlığına atanmıştı. Aksakallı’nın o günlerde istifa edeceği iddia edilmiş ancak Aksakallı istifa etmemişti.

Orgeneral İsmail Metin Temel kimdir?

İsmail Metin Temel, 1958 yılında Bayburt'ta dünyaya gelmiştir. Korgeneral rütbesine sahip olan Temel, gençlik yıllarında ailesiyle birlikte Adana'ya yerleşti ve eğitimini burada tamamladı. Kısa süre sonra askerliğe adım attı. Van Asayiş Kolordu Komutanıyken 15 Temmuz Darbe Girişimi sırasında vekaleten 2. Ordu Komutanı olarak atandı. Ardından 27 Temmuz 2016 tarihinde 2. Ordu komutanlığına getirildi. Fırat Kalkanı Harekatı'nda başarılı oldu. İdlib'de gözetleme kulelerinin kurulumunda ve Afrin Harekatı hazırlıklarında büyük rol oynadı. Afrin Operasyonu'nu yöneten komutan olarak atandı. Son olarak Genelkurmay Denetleme ve Değerlendirme Başkanı olarak görev yapıyordu.