Yüksek Askeri Şura'da (YAŞ) terfi eden ve emekliye sevkedilenlerin tam listesi
2020 Yüksek Askeri Şura kararları açıklandı. 17 general/amiral bir üst rütbeye, 51 albay ise generalliğe yükseltildi... 30 general/amiral kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi. En dikkat çeken iki isim ise Zekai Aksakallı ve İsmail Metin Temel'in emekliye sevkedilmesi oldu...
ANKARA'dan TSK'nın beklediği son dakika haberi geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 yılı Yüksek Askeri Şura kararlarını onayladı. YAŞ kararlarına göre, 17 general/amiral bir üst rütbeye, 51 albay ise generalliğe yükseltildi... 30 general/amiral kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi. Emekliye sevkedilen komutanlar arasında eski Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı ile Afrin Harekatı'nı yöneten Orgeneral İsmail Metin Temel de var...
- 30 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olmak üzere 17 general ve amiral bir üst rütbeye, 51 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi.
Metin Gürak Orgeneralliğe terfi etti
- 30 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olmak üzere Kara Kuvvetleri Komutanlığından Korgeneral Metin Gürak orgeneralliğe, Tümgeneral Veli Tarakcı korgeneralliğe terfi ettirildi.
Deniz Kuvvetlerinde 1 oramiral bir koramiral terfisi
- Deniz Kuvvetleri Komutanlığından Koramiral Ercüment Tatlıoğlu oramiralliğe, Tümamiral Aydın Şirin koramiralliğe terfi ettirildi.