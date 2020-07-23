Yüksek Askeri Şura'da (YAŞ) terfi eden ve emekliye sevkedilenlerin tam listesi

ANKARA'dan TSK'nın beklediği son dakika haberi geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 yılı Yüksek Askeri Şura kararlarını onayladı. YAŞ kararlarına göre, 17 general/amiral bir üst rütbeye, 51 albay ise generalliğe yükseltildi... 30 general/amiral kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi. Emekliye sevkedilen komutanlar arasında eski Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı ile Afrin Harekatı'nı yöneten Orgeneral İsmail Metin Temel de var...