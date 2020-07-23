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Mevlüt Çavuşoğlu Rus mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile telefonla görüştü. İki bakan, başta ikili ilişkiler olmak üzere Libya ve Azerbaycan konularını ele aldı.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi yaptı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede turizm ve Libya ile Azerbaycan'a yönelik Ermeni saldırısı konuları ele alındı.

Çavuşoğlu, Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita ile de telefonda görüştü.

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