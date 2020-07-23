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Ayasofya'daki ikonalar nasıl kapatılacak? İşte cevabı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti sırasında çekilen fotoğraf, Ayasofya Camii'ndeki ikonalar ve fresklerin nasıl kapatılacağını ortaya çıkardı.

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Ayasofya Camii'de 86 yıl sonra ilk namaz kılınacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli, Ayasofya'ya ziyaret gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ayasofya ziyareti sırasında çekilen fotoğraflarda freskleri kapatacak perde düzeni görüldü.

Ayasofya'da fresklerin namaza engel olup olmayacağı konuşuluyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti sırasında çekilen fotoğraflarda bu sorunun yanıtı ortaya çıktı. Ayasofya'da freskleri kapatacak bir perde düzeneğinin kurulduğu görüldü.

Namaz sırasında perde kapatılacak

Fresk ve mozaiklerin namaz sırasında sinema sektöründe kullanılan perde sistemine benzer bir ‘yelken perde’ sistemiyle kapatılacak. ilk etapta giriş katından görünen 6.5 metrelik Theotokos ile 7.5 metrelik Gabriel mozaikleri için kullanılacak elektronik raylı sistem perde bir dakikada açılıp, bir dakikada kapanacak. İlk aşamada düşünülen ışık teknolojisinden ise bin yıllık eserlere zarar vereceği görüşü nedeniyle vazgeçildiği belirtiliyor.

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