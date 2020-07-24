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Bakan Koca'dan Ayasofya'daki cuma namazına ilişkin uyarı

Demirören Haber Ajansı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ayasofya'da kılınacak cuma namazına ilişkin, "Şu ana kadar ulaşılan bilgiler salgın boyunca en büyük kalabalığın Ayasofya'nın ibadete açılışı sırasında oluşacağını gösteriyor. Tedbirli cumaları örnek alalım" dedi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ayasofya'da kılınacak cuma namazına ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Koca, "Ayasofya'da kılınacak cuma namazında, tarihi anı yaşama heyecanıyla, halkımızın tedbirleri terk etmeyeceğini umuyoruz. Şu ana kadar ulaşılan bilgiler salgın boyunca en büyük kalabalığın Ayasofya'nın ibadete açılışı sırasında oluşacağını gösteriyor. Tedbirli cumaları örnek alalım" ifadelerini kullandı.

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