Ekrem İmamoğlu'nun tanıttığı İBB tarafından hazırlanan Nutuk'a tartışılan fiyat: 153 lira

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından Kadıköy’deki İstanbul Kitapçısı’nda düzenlenen törenle tanıtılan ‘Hatıratlarla Karşılaştırmalı Nutuk’ piyasaya çıkar çıkmaz 135 TL’lik fiyatıyla tartışma yarattı.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş.’nin yayına hazırladığı ‘Hatıratlarla Karşılaştırmalı Nutuk’un bez ciltli prestij baskısı 135 TL’den satışa çıkarıldı.

Ekrem İmamoğlu, kitabı almaya her vatandaşın bütçesinin yetmeyeceğine vurgu yapıp Nutuk’un bu özel baskısını çok daha geniş kitlelerle buluşturacak yumuşak kapaklı baskısının ağustos ayında 56.25 liradan raflardaki yerini alacağını açıkladı.

Mesaj vermeyi ihmal etmedi

Hürriyet'te yer alan habere göre Nutuk’un çok kıymetli bir eser olduğuna dikkat çeken İmamoğlu, “Bu ülkenin varoluş mücadelesini anlatıyor. Topluma hesap verebilirliğin neredeyse 100 yıl önceye yakın, bir lider tarafından, hem de o dönemde ortalık diktatörle doluyken, bir liderin ‘Halkıma hesap veriyorum’ demesi, şeffaflığı ortaya koyması, 9 yılın bilançosunu ortaya koyması muazzam bir şey” dedi.

İl baskıdan günümüze

Nutuk’un 1927 yılındaki ilk Osmanlıca baskısı, 1934 ve 1938 yeni Türk harfleri baskısı temel alınarak hazırlanan kitap için, bugüne kadar yapılan belli başlı Nutuk çevirileri gözden geçirildi. Daha önceki çevrilerde göze çarpan eksikler giderildi, yanlışlar düzeltildi. Osmanlıca metin günümüz Türkçesine aktarıldı.