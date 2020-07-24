Ayasofya'ya akın var! Sabaha kadar beklediler ardından Ayasofya'ya koştular
Ayasofya'da tarihi gün. 86 yıl sonra ilk namaz heyecanı için insanlar akın akın gidiyor. Polisin oluşturduğu güvenlik bariyerlerini aşanlar Ayasofya Cami'sine koştu.
Ayasofya'ya girmek isteyen vatandaşlar güvenlik kontrol noktalarında yoğunluk oluşturmaya başladı. İlerleyen saatlerde bariyer önündeki kalabalık arttı. Çemberlitaş yönünde bariyerleri aşan kalabalık koşarak Ayasofya'ya ilerledi.
Ayasofya'da ilk namazı kılmak için tarihe geçmek isteyenlerin coşkusu adeta izdihama dönüştü. Ayasofya heyecanı koronavirüs salgını tehlikesini de unutturdu.
Ayasofya Meydanı ve Sultanahmet Havuzlu Park, cuma namazı vaktinden önce vatandaşlarla doldu. Vatandaşlar, Fatih Belediyesince sosyal mesafe kuralı gereği bölümlendirilen yerlerde, cuma namazını bekliyor.
Su dağıtılıyor
İstanbul Valiliği tarafından, kadınlar ve erkekler için ayrılan namaz kılma alanlarının duyurusu yapılıyor. Vatandaşlar, seccadeleri üzerinde namaz saatini beklerken, alandaki görevlilerce de su dağıtılıyor.