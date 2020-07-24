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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi adına açılan resmi Twitter hesabından "besmele" ile yapılan ilk paylaşımı kendi hesabında paylaştı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 86 yıl aradan sonra bugün cuma namazı ile ibadete açılacak olan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin resmi Twitter hesabındaki ilk paylaşıma kişisel hesabında yer verdi.

Erdoğan'ın da paylaştığı twitte, Arapça, "Bismillahirrahmanirrahim" yazısı yer alıyor.

Doğum tarihi 1453

Bu arada, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin Twitter hesabında doğum tarihi olarak, İstanbul'un fethedildiği "29 Mayıs"ın yazıldığı görüldü.

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